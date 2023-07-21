Андрей Воробьев анонсировал новую меру поддержки врачам

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В Подмосковье врачам планируют помогать со строительством домов в рамках ипотечной программы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью каналу «Россия 24».
В Московской области действует целый ряд программ поддержки для привлечения медицинских кадров.
Врач, приехавший в Подмосковье получает большой социальный пакет: дополнительные выплаты, компенсация аренды жилья, возможность получения жилищного сертификата, получить бесплатный участок земли и другое.
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Врач, приехавший в Подмосковье получает большой социальный пакет: дополнительные выплаты, компенсация аренды жилья, возможность получения жилищного сертификата, получить бесплатный участок земли и другое.
«Мы хотим сделать комплексную услугу: врачу давать не только участок земли, но и снять головную боль по строительству. Это будет комплексная услуга под строительство дома в ипотеку. Ипотека на ИЖС уже работает и это позволяет нам оказывать ещё большее внимание врачам», — рассказал Андрей Воробьёв.Подробнее о действующих мерах поддержки на территории Подмосковья можно прочитать тут.
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Андрей Воробьёв рассказал об оснащении подмосковных медицинских учреждений современным тяжелым оборудованием.
Алиса Сергиенко