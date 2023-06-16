Андрей Воробьев и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Мы давно и плодотворно сотрудничаем со Сбером, внедряем всё самое передовое, в том числе технологии искусственного интеллекта. У нас уже работает 9 проектов, к которым подключен ИИ. Ещё 4 находятся на стадии реализации и полностью будут запущены в текущем году. На 2023-й ставим задачу по созданию более 10-ти новых «умных» проектов. Это, к примеру, мониторинг очереди у регистратуры, контроль питания в школах, планирование маршрутов общественного транспорта. Будем стараться внедрять искусственный интеллект во все сферы жизни», — сказал глава региона.
Сбер совместно с правительством Подмосковья планируют запуск пилотов с применением ИИ в сферах медицины, городского хозяйства и транспорта. Правительство региона и Сбер будут также обмениваться опытом в части проектирования, создания и внедрения проектов в области искусственного интеллекта.
В сотрудничестве со Сбером в Подмосковье запущены пилотные проекты по мониторингу состояния воздуха, голосовому вводу в здравоохранении и ряду других социально значимых направлений с применением ИТ-технологий.
«Московская область — один из самых технологически развитых регионов России, с которым мы плодотворно сотрудничаем уже много лет, и в том числе в ИТ. В лице руководства области мы видим огромную заинтересованность в развитии искусственного интеллекта — универсального инструмента, который повышает комфорт, удобство и качество жизни граждан, а также эффективность различных отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления», — рассказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что 8 из 10 соглашений, подписанных в рамках Питерского международного экономического форума, дают положительный эффект. Подробнее об этом читайте в нашем материале.