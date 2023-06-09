Андрей Воробьев и Светлана Чупшева пообщались с подмосковными предпринимателями

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Сегодня наша задача – сделать все, чтобы малые, средние проекты импортозамещения в бизнесе реализовывались. Для нас это критически важно, поэтому сюда на предприятие мы пригласили тех, кто глубоко вовлечен в бизнес-процессы. Всегда очень важно на пути к цели иметь партнеров, людей, на которых можно опереться, как внутри команды, так и вне. Я думаю, что вы смело можете считать нас своими партнерами», — губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Московская область входит в тройку лидеров страны по созданию условий для инвесторов, также у региона очень хорошие показатели по натуральному вложению инвестиций в иностранный капитал, по инвестициям без крупных инфраструктурных проектов. Это заслуга региональной команды, руководства области. Знаю, что регулярно проводятся встречи с бизнесом, губернатор очень серьезно относится ко всем запросам, предложениям, которые исходят от сообщества», — сказала гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.Гендиректор АСИ выразила надежду, что данная встреча будет полезна предпринимателям региона и поможет выработать системные решения, которые будут реализованы совместно с Правительством РФ и Администрацией Президента.
В ходе встречи Светлана Чупшева пожелала удачи компаниям, участвующим в конкурсе брендов в рамках форума «Сильные идеи для нового времени». В совещании принимали участие руководили двух компаний, участвующих в данном конкурсе брендов.
Всего на конкурс брендов, проходящий в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» заявлен 11 бренд от Подмосковья.
«Наш бренд подал заявку на участие в конкурсе.Это дает известность, способствует популяризации. Многие будут обращать больше внимание на отечественных производителей», — сказала гендиректор компании «Десятое королевство» Маргарита Мусатова.На встрече присутствовал Рафаэль Хабиров, основатель компании «Мобитрак», лидера по производству отечественных мобильных торговых объектов, трейлеров (мобильные офисы, дома на колесах, мобитраки для медицинских нужд, фудтраки), который также примет участие в конкурсе брендов от Подмосковья.
«У нас есть успешный кейс взаимодействия бизнеса с государством, а конкретно – с Правительством Московской области. Все места под мобильную торговлю размещены на интерактивной карте на инвестпортале Подмосковья, мы решили вопрос с подключением электричества, субсидиями на покупку, франшизами, льготным кредитованием, поэтому многие бизнесмены из других регионов стали переезжать в Подмосковье, открывать фабрики кухонь и развивать свои предприятия на мобитраках в Московской области», — сказал Рафаэль Хабиров.Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев и Светлана Чупшева посетили производство компании «Инфаприм» в Истре. Подробнее об этом читайте в нашем материале.