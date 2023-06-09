Андрей Воробьев и Светлана Чупшева посетили производство компании «Инфаприм» в Истре

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Завод по производству смесей для детского питания Nutrilak начал работать в Московской области в 2002 году, за это время на заводе начали производить 130 наименований продукции не только для детей, но и взрослых.
На сегодняшний день на заводе выпускают детские смеси, питание для беременных и кормящих женщин, энтеральное питание для детей и взрослых, диетическое лечебное питание для детей с генетическими заболеваниями и другое. Эффективность продуктов подтверждена клинически.
«На сегодняшний день Россия обеспечена адаптированными молочными смесями на 5%, все остальное – импорт. После открытия нового производства и запуска нового оборудования (в сентябре) компания «Инфаприм» сможет обеспечивать страну этим важным продуктом на 50%, потому что аналогов производства в России нет. Это, конечно, даст большой рывок вперед, и дополнительно мы сможем экспортировать часть этой продукции в 11 стран. Nutrilak знаменит во всем мире, входит в тройку брендов, которым доверяют мамы. Сейчас мы начали заходить в Арабские Эмираты, регистрируемся в Саудовской Аравии, в Пакистане и в Турции», — отметил акционер «Инфаприм» Зафар Азимов.Ранее сообщалось, что В Подмосковье за три года планируют открыть 150 предприятий по импортозамещению. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, выступая с ежегодным обращением к жителям. В этом году в регионе заработало 18 таких предприятий. Подробнее об этом читайте в нашем материале.