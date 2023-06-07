Андрей Воробьев: Мы максимально будем осуществлять поиск врачей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В этом году мы привлекли в систему здравоохранения свыше тысячи врачей. Осталось привлечь порядка 200 терапевтов, 220 педиатров и 1260 узких специалистов: кардиологов, неврологов, ЛОР-врачей и других», — сказал Андрей Воробьев.
«Все эти профессии очень важны. Мы максимально будем осуществлять поиск врачей», — дополнил глава региона.Ранее сообщалось, что как стать врачом в Подмосковье и подробнее узнать о мерах поддержки можно прочитать в нашем материале.