Андрей Воробьев: мы строим каждый год 130 тысяч квартир

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«580 многоквартирных домов мы строим каждый год, это 130 тысяч квартир», – сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.
Глава региона отметил, что в прошлом году застройщикам удалось прийти к единому стандарту при строительстве домов, чтобы создавать максимально комфортное и уютное жилье.
Ранее Воробьёв заявил о том, что Подмосковье получает от малого бизнеса 22% налогов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.