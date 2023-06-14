Глава Пушкинского округа рассказал о строительстве социально-важных объектов в муниципалитете

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В 2022 году завершился масштабный капитальный ремонт средней образовательной школы №3 в Красноармейске.
Уже в этом учебном году примет школьников пристройка к средней школе №6. Новое учебное заведение будет вмещать 550 учеников.
Также, глава муниципалитета отметил, что в период с 2021 года по 2022 год на территории округа Пушкинский было отремонтировано 6 поликлиник, одна из которых детская и женская консультация.
Максим Красноцветов рассказал, что в округе начали строительные работы новой детской поликлиники на 400 посещений в смену в Пушкино. Поликлиника начнет принимать пациентов в 2025 году.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой городского округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, в рамках которой глава доложил о реализации программы по расселению аварийного жилья. Подробнее об этом читайте в нашем материале.