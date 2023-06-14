Андрей Воробьев обсудил с главой округа Пушкинский помощь участникам СВО и их близким

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В округе Пушкинский работает центр помощи и поддержки бойцов СВО и их близких, созданный по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Сообщается, что за время работы центра, специалисты отработали порядка 750 обращений.
«В каждом городе (Красноармейск, Ивантеевка, Пушкино) специально выделили по помещению, чтобы там могли располагаться местные отделения, люди, которые активно помогают участникам СВО, собирают гуманитарную помощь. Семьи взяты под патронаж», — рассказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.Глава региона поблагодарил волонтеров центра помощи военнослужащих и неравнодушных жителей округа, вовлеченных в работу центра.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, обсудил вопросы реализации инвестпроектов в округе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.