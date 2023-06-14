Глава округа Пушкинский Максим Красноцветов: Мы активно приступили к капитальному ремонту сетей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Глава муниципалитета Пушкинский Максим Красноцветов рассказал, что в округе действует разрешение, выданное властями частному бизнесу на работу по модернизации системы теплоснабжения.
«На сегодняшний момент инвестор приступил к выполнению своих обязательств — строится новая блочно-модульная котельная. Мы постепенно выводим старые объекты, которые уже и морально, и физически устарели. Активно приступили к капитальному ремонту сетей. Это не только тарифная составляющая, которая у нас заложена, но и инвестиционная. Большая проблематика на территории с качеством водоснабжения», — рассказал Максим Красноцветов.По поручению губернатора Подмосковья в округе уже спроектированы работы по реконструкции 7 новых водозаборных узлов.
Глава муниципалитета сообщил, что планируется провести реконструкцию водозаборных сооружений в городе Пушкино и отдельных микрорайонах округа, а также в поселках Тарасовка, Лесной и Правдинский.
«Нюансы и детали определяют результат. А стремимся мы к одному результату, чтобы в Красноармейске не было аварий, как этой зимой, и даже в самых небольших населенных пунктах была чистая вода», — сказал Андрей Воробьев в ходе общения с главой округа.Андрей Воробьёв напомнил, что особенно остро тема модернизации и капремонта теплосетей встала прошедшей зимой. Он добавил, что очень важно обеспечить прозрачность, своевременность и темп работ, который должен в этот весенне-летний период обеспечить качественное теплоснабжение.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, обсудил строительство социально-важных объектов в муниципалитете. Подробнее об этом читайте в нашем материале.