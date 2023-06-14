Глава округа Пушкинский доложил Андрею Воробьеву о проектах расселения аварийного жилья

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Глава сообщил, что в 2022 году из аварийного жилья были переселены в новые квартиры 118 человек.
«Аварийный фонд (признанный таковым до 2017 года) мы должны расселить в этом году — завершить программу и приступить к следующему этапу. Прошу вас своевременно информировать жителей — когда, кто и куда переезжает. Плюс в округ Пушкинский у нас начали комплексно развивать территорию под индивидуальное жилое строительство. Это поселки, где будет предусмотрено все необходимое — важная история, на которую обращал внимание Президент», — сказал Андрей Воробьев в ходе общения с главой.
В муниципалитете планируется завершение строительства трех многоквартирных домов уже к концу этого года. Реализация данных объектов позволит обеспечить 1152 человека комфортным и современным жильем.
«Строительство этих трех домов мы планируем завершить в 2023 году. Когда получим разрешение на ввод, переселим в эти МКД аварийный фонд. Выполняя ваше поручение, все аварийные дома, признанные таковыми до 2017, года к концу 2023-го будут расселены», — рассказал глава муниципалитета Пушкинский Максим Красноцветов.Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, обсудил вопросы реализации всесторонней помощи участников спецоперации и членам их семей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.