Воробьев обсудил с жителями планы по благоустройству Зарайска

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
По его словам, ключевые локации города были преображены при содействии Президента РФ и Правительства.
«В 2020 году была реконструирована часть набережной реки Осетр – здесь появилась комфортная пляжная зона, волейбольная и смотровая площадки, парковка, дорожки. А в этом году благодаря очередной победе во Всероссийском конкурсе у нас есть возможность продолжить создавать набережную, о которой мечтают жители. Теперь это участок от плотины до «Белого колодца». Постараемся, чтобы уже в октябре для жителей и туристов появилось больше уютного пространства у воды с живописными видами на Зарайск», - заявил Воробьев.Губернатор отметил, что по поводу восстановления плотины в Зарайске к нему обратились жители – просили помочь ее благоустроить. Он пояснил, что с осени прошлого года проводятся масштабные работы по ее реконструкции. Восстановление плотины уже выходит на финишную прямую. Уже в конце июля объект будет готов, включая прилегающую территорию, заверил он.
«Здесь обустроят прогулочный маршрут вдоль реки с пирсами для отдыха и рыбалки, детские игровые площадки и природную тропу на холмах возле «Белого колодца». Также на территории установят малые архитектурные формы, беседки, скамейки и урны, освещение и камеры видеонаблюдения, кроме того, проведут озеленение. Работы закончат в октябре. Новый участок будет продолжением уже благоустроенной в 2020 году набережной от ул. Правобережная до Лодочной станции, где сделали волейбольную и смотровые площадки, пляж, парковочное пространство и пешеходные дорожки», - сообщил Воробьев.Также сообщается, что уже в июле на реке Осетр в Зарайске завершат реставрацию плотины, построенной в 1966 году. В 2021-м с просьбой спасти местную достопримечательность к губернатору Андрею Воробьеву обратились сами жители. По информации пресс-службы губернатора, в Московской области за 5 лет отремонтировано 19 гидротехнических сооружений, в 2023-м завершат работы на 8 ГТС (в том числе на плотине в Зарайске), а в следующем году начнут капремонт еще 7.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Воробьёв встретился в Зарайском кремле со священниками и прихожанами местных храмов.