Андрей Воробьев отметил актуальность темы газовой безопасности в регионе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Тема, которая уже звучала, тема актуальная – газовая безопасность. Вы знаете, что принят закон, который предполагает заметную, важную подготовительную работу в части газовой безопасности», — сказал губернатор на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Ранее сообщалось, что Воробьев отметил важность модернизации объектов дополнительного образования. Подробнее об этом читайте в нашем материале.