Андрей Воробьев отметил важность работы фонда «Защитники Отечества»

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Андрей Воробьев отметил, что особой задачей является поддержка и внимание семьям, которые ждут бойцов со спецоперации.
«Кроме этого центра в каждой территории у нас работают центры поддержки, и что очень важно, я в этом не раз убеждался, что каждый глава знает количество семей, где мы должны быть вместе, где мы должны быть рядом и решать самые разные вопросы», — сказал Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного отчета перед жителями.Региональное отделение начало работу 1 июня в Красногорске.
Его возглавила председатель женсовета одной из воинских частей, представитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества Ольга Ермакова. В первый день в Фонд обратились шесть человек, поступило 17 звонков. На открытие пришли семьи погибших бойцов с детьми.
Задача властей Подмосковья, чтобы семьи военнослужащих чувствовали нашу помощь и работали все программы по их поддержке, которые были приняты в регионе, также отметил Андрей Воробьев
Ранее сообщалось, что в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» открылся дополнительный блок для помощи инвалидам. Подробнее об этом читайте в нашем материале.