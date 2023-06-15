Андрей Воробьев поблагодарил дизайнера Лебедева за новый стиль «Добродела»

В рамках ПМЭФ-2023 Андрей Воробьев встретился с дизайнером Артемием Лебедевым у стенда интернет-портала «Добродел», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.



Дизайнер представил главе региона новый стиль самого важного для жителей Подмосковья мобильного приложения «Добродел».





«Артемий и его команда — признанные лидеры дизайна в России, и мы рады, что нам удалось поработать вместе над самым главным приложением для жителей Подмосковья», — поделился Андрей Воробьев.

Добродел – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.

По словам дизайнера, команда старалась создать логотип, который будет символизировать заботу, доброжелательность и домашний уют.

«Это уточка, которая состоит из двух букв D, потому что Добрые Дела. 2 эти буквы соединяются вместе, и когда мы их так вот поставили, оказалось, что у нас появился прекрасный, дружелюбный образ, который собирает в себе все», — рассказал дизайнер Артемий Лебедев.

Ранее сообщалось, что инвестиционный портал Московской области интегрируют с федеральной цифровой платформой «Мой экспорт». Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьёв и гендиректор АО «РЭЦ» Вероника Никишина на полях Питерского международного экономического форума.

Подробнее об этом читайте в нашем материале.