Андрей Воробьев поблагодарил дизайнера Лебедева за новый стиль «Добродела»

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области
В рамках ПМЭФ-2023 Андрей Воробьев встретился с дизайнером Артемием Лебедевым у стенда интернет-портала «Добродел», сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Дизайнер представил главе региона новый стиль самого важного для жителей Подмосковья мобильного приложения «Добродел».
«Артемий и его команда — признанные лидеры дизайна в России, и мы рады, что нам удалось поработать вместе над самым главным приложением для жителей Подмосковья», — поделился Андрей Воробьев.
Добродел – это сервис для жителей Подмосковья, который позволяет без заполнения бумажных документов и поиска необходимых инстанций взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать конкретные проблемы.
По словам дизайнера, команда старалась создать логотип, который будет символизировать заботу, доброжелательность и домашний уют.
«Это уточка, которая состоит из двух букв D, потому что Добрые Дела. 2 эти буквы соединяются вместе, и когда мы их так вот поставили, оказалось, что у нас появился прекрасный, дружелюбный образ, который собирает в себе все», — рассказал дизайнер Артемий Лебедев.
Ранее сообщалось, что инвестиционный портал Московской области интегрируют с федеральной цифровой платформой «Мой экспорт». Соответствующее соглашение подписали губернатор Андрей Воробьёв и гендиректор АО «РЭЦ» Вероника Никишина на полях Питерского международного экономического форума.
Подробнее об этом читайте в нашем материале.