Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров, участвующих в проведении паркового голосования

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Я хочу поблагодарить наших волонтеров. Несмотря на холодные субботу и воскресенье, 500 ребят и девчат работали в парках», – отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
По данным министерства благоустройства, в голосовании приняли участие свыше 200 тысяч жителей региона, из них с помощью бюллетеней проголосовали 75 900 жителей.
Андрей Воробьев отметил, что вопросы благоустройства зон отдыха являются важными для администрации региона.
Ранее сообщалось, что Министр благоустройства Подмосковья подвел итоги паркового голосования «Улучшаем парки Подмосковья вместе». Подробнее об этом читайте в нашем материале.