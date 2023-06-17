Андрей Воробьев подал документы на участие в выборах губернатора Подмосковья

Фото: Пресс-служба Андрея Воробьева
Губернатор Московской области Воробьев примет участие с сентябрьских выборах
17 июня нынешний глава Московской области Андрей Воробьев лично подал документы для участия в выборах на пост губернатора Подмосковья, сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия».
Кандидатуру Андрея Воробьева выдвинули на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Его поддержало 380 делегатов.
Сегодня, после того, как у губернатора приняли все соответствующие документы, ему выдали письменное подтверждение.
Выборы главы региона будут проходить с 8 по 10 сентября. Проголосовать можно онлайн через сайт «Госуслуги».
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем медицинского работника сотрудников главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко.
Кандидатуру Андрея Воробьева выдвинули на XXVII Конференции Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия». Его поддержало 380 делегатов.
Выборы главы региона будут проходить с 8 по 10 сентября. Проголосовать можно онлайн через сайт «Госуслуги».
Ранее «Радио 1» сообщало, что глава городского округа Химки Дмитрий Волошин поздравил с Днем медицинского работника сотрудников главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко.
Евгения Парфентьева