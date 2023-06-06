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Андрей Воробьев посетил экофестиваль в Люберцах

06 июня 2023, 15:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области и руководитель Росприроднадзора исполнят мечты детей в рамках акции «Шар желаний»
Акция «Шар желаний» является проектом Международной премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого». Дети от 6 до 17 лет могут рассказать о своих мечтах, а любой человек может их исполнить, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Детские желания принимались с 1 марта по 1 июня из всех регионов России. Всего было подано свыше 400 заявок на участие.


Главным условием участия было изготовление макета земного шара из природных материалов или вторсырья.

На сегодняшнем экофестивале в Люберцах губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова вытянули из стеклянного шара по три детских желания, чтобы после исполнить их.
«Спасибо, Светлана Геннадьевна (Радионова), что вы сделали со своей командой этот конкурс традиционным. Приятно, что в него вовлекается огромное количество детей, школьников. Мы все неравнодушны к вопросам экологии и я надеюсь, что наше Подмосковье благодаря таким детям будет с каждым годом все более зеленым. Мы хотим, чтобы воздух был чистым, вода прозрачной и все вокруг радовало. Сегодня я с большим удовольствием приехал сюда, чтобы поблагодарить вас, ребята, и поучаствовать в конкурсе – постараюсь выполнить все желания», – сказал Андрей Воробьев.
Экологический фестиваль проводят в третий раз в Подмосковье, его приурочили ко Дню эколога, который отмечается 6 июня.

Ранее сообщалось, что в Тульской области в деревне известного российского путешественника Федора Конюхова активные участники и призеры Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» высадили экологический сад из черешен, слив и яблонь в рамках премии «Экология – дело каждого». Подробнее об этом читайте в нашем материале.
#Андрей Воробьев
#Экофестиваль
#Шар желаний
#Люберцы
#Светлана Радионова
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Во Франции во время беспорядков задержали девятилетнего ребенка
05 июля 2023, 18:22

Фото: iStock/Chalabala

Девятилетнего мальчика задержали во время массовых протестов во Франции, передает BFMTV.
Сообщается, что мальчика арестовали в Рубе в ночь на 2 июля по подозрению в поджоге мусорного бака.

Ребенка передали родителям. Уточняется, что мальчик должен будет явиться в полицию снова для объяснения своего поступка.

Напомним, утром 27 июня в Нантере, к западу от Парижа, полицейские застрелили 17-летнего подростка, который, согласно заявлениям полиции, не подчинился их указаниям. Это событие привело к возникновению беспорядков в различных городах Франции.

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#Франция
#беспорядки
#ребенок
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В Подмосковье оформить сертификат на материнский капитал стало проще
05 июля 2023, 18:20

Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области

В Подмосковье сократили количество необходимых документов для получения материнского капитала в 8 раз

В Московской области теперь для оформления сертификата на материнский капитал необходимо подготовить всего 1 документ, вместо 8, как было раньше, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Семьи региона, где рожден или усыновлен второй и последующий ребенок, имеют право на региональный маткапитал. Оформить его можно быстро и просто на портале госуслуг Подмосковья, а результат поступит в личный кабинет в течение 7 рабочих дней. С начала 2023 года услугой воспользовались более 3 тыс. раз», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Воспользоваться услугой выдачи регионального маткапитала можно на портале государственных и муниципальных услуг. 

Региональный материнский капитал составляет 100 тысяч рублей, которые можно потратить на улучшение жилищных условий, получение образования ребенку, компенсацию за газификацию, получение ежегодной выплаты.

На региональном портале госуслуг есть возможность выбора реализации средств материнского капитала. 

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#Маткапитал
#материнский капитал
#выплата
#дети
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Рогов: высокие риски атаки ВСУ на Запорожскую АЭС связаны с саммитом НАТО
05 июля 2023, 18:18

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов уверен, что угроза ядерной провокации ВСУ на Запорожской атомной электростанции сохранится как минимум до 11-12 июля, именно в эти дни состоится саммит НАТО.
«Высокие риски, в том числе ракетной атаки украинских боевиков на Запорожскую АЭС, согласно оперативной информации, сохранятся как минимум до 11-12 июля, когда в Литве намечен саммит НАТО», - цитирует РИА Новости Рогова.

На саммите планируется обсудить вопрос дальнейшей поддержки украинских властей.

Рогов выразил уверенность в том, что из-за провального контрнаступления ВСУ президент Украины Владимир Зеленский с подачи британских спецслужб может совершить ядерную провокацию на ЗАЭС.

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#ЗАЭС
#Владимир Рогов
#ВСУ
#провокация
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В киевском суде подсудимый взорвал гранаты и захватил заложника
05 июля 2023, 18:13

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Взрыв прогремел в Шевченковском суде Киева: подсудимый взорвал три гранаты.
Mash пишет, что в Шевченковском суде Киева подсудимый взорвал три гранаты в конвойном помещении и взял конвоира в заложники.
 
Также были слышны звуки перестрелки. Обстоятельства уточняются.

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#Киев
#суд
#заложники
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Дерматолог Гаевская: Остановить выпадение волос можно витамотерапией
05 июля 2023, 18:07

Фото: istockphoto.com/PeopleImages

Врач-дерматолог, косметолог Лидия Гаевская заявила, что с выпадением волос можно справиться с помощью витаминотерапией.
При этом, эксперт напомнила, что важно знать причину выпадения волос. Так, волосы могут начать интенсивно выпадать из-за стресса, перенесённых ОРВИ и других заболеваний.

«У кожи и у придатков кожи есть клеточный цикл — три месяца обновления. То есть если волосы выпадают, причина была 3 месяца назад. Возможно, антибиотикотерапия, наркоз, какое-то перенесенное заболевание. После коронавируса до сих пор у людей выпадают волосы достаточно выражено», — отметила в беседе с Pravda.Ru Гаевская.

Кроме этих причин, существуют различного рода хронические заболевания, из-за которых можно наблюдать подобное явление.

По словам эксперта, волосы человека выпадают и по естественным природным причинам: весной и осенью начинается активное выпадение, а после – самостоятельное восстановление.

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#волосы
#здоровье
#дерматолог
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Минобороны Британии обучит украинских военных летчиков
05 июля 2023, 18:04

iStock/Evgeniy Grishchenko

Около 20 летчиков ВСУ пройдут обучение управлению западной техникой в Британии.
Заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи рассказал, что подготовка летчиков ВСУ к управлению западной техникой в Великобритании стартует с августа.  20 украинских военнослужащих пройдут обучение, пишет ТАСС.
 
«Великобритания начнёт базовое обучение до 20 украинских пилотов в августе», — сказано в письме Хиппи, направленном в ответ на соответствующий вопрос депутата Палаты общин  Люка Полларда.

Также обучением украинских военных занимается Германия. Военнослужащие Украины проходят обучение в Германии по защите от ядерных, химических и биологических ядовитых веществ. Об этом сообщает BILD.

По имеющейся информации, Бундесвер передал Украине транш дезактивационных технологий, которые применяются для очистки от радиоактивных, химических и биологических веществ. Обучение украинских военных защитным мерам проходить около трех недель.

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#Британия
#ВСУ
#лётчики
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Роспотребнадзор: В Екатеринбурге у работников Ozon выявлен менингококк
05 июля 2023, 18:02

Фото: iStock/Gilnature

В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
В Екатеринбурге у семи работников распределительного центра Ozon выявлена менингококковая инфекция. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Согласно сообщению, случаи инфицирования выявлены у семи сотрудников Ozon, который располагается в Екатеринбурге на территории логопарка «Кольцовский». В настоящее время специалисты Роспотребнадзора по Свердловской области проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мер.

В том числе проходит вакцинация сотрудников, а также и профилактическая антибиотикотерапия и   усиленная дезинфекция помещений. Уточняется, что прививки от менингококковой инфекции сделали уже более 60 человек.

При этом в ведомстве подчеркнули, что инфекция не передается через посылки.

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#менингококковая инфекция
#Екатеринбург
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В Мелитополе активисты закрасили украинскую символику
05 июля 2023, 18:01

Фото: iStock/jacoblund

Активисты организации «Юг Молодой» и фонда «Защитники Отечества» в Мелитополе закрасили на стенах здания украинскую символику. Об этом сообщает РИА Новости.
Мероприятие проходило 5 июля в рамках акции «Раскрась будущее». Сообщается, что в мероприятии приняли участие около десяти человек. Активисты закрасили украинскую символику, которая изображена на стене заброшенного здания на проспекте Богдана Хмельницкого.

Молодые активисты заявили, что будут продолжать бороться с украинскими и нацистскими символами на территории Запорожской области. На данный момент на все территории Запорожской области участники акции закрасили около 60 подобных изображений.

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#Мелитополь
#акция
#активисты
#украинская символика
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В Химках создадут программы профессиональной переподготовки участников СВО
05 июля 2023, 18:00

Фото: администрация г. о. Химки

В Химках разработают программы профессиональной переподготовки для вернувшихся со спецоперации военнослужащих. Соответствующую инициативу выдвинули Государственный фонд «Защитники Отечества» и Московский государственный институт культуры, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Делегация фонда под руководством председателя Анны Цивилёвой посетила МГИК с рабочим визитом. Ректор Екатерина Кудрина рассказала о внедрении новых регионов в культурное пространство России. Обсуждали также поддержку СВО и родственников погибших, организацию для них выездных фестивалей и выставок. 

Фонд «Защитники Отечества» и МГИК договорились вместе разрабатывать программы переподготовки и обучения вернувшихся домой участников спецоперации. А творческие бригады института продолжат давать концерты в госпиталях региона. 
 
Фонд начал работу 1 июня. Цель – персональное сопровождение ветеранов СВО и семей погибших бойцов. 

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#Химки
#СВО
#спецоперация
#военные
#переподготовка
#фонд
#МГИК
#Анна Цивилёва
#Защитники Отечества
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#Подмосковье
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