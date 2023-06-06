Андрей Воробьев посетил экофестиваль в Люберцах

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Детские желания принимались с 1 марта по 1 июня из всех регионов России. Всего было подано свыше 400 заявок на участие.
На сегодняшнем экофестивале в Люберцах губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова вытянули из стеклянного шара по три детских желания, чтобы после исполнить их.
«Спасибо, Светлана Геннадьевна (Радионова), что вы сделали со своей командой этот конкурс традиционным. Приятно, что в него вовлекается огромное количество детей, школьников. Мы все неравнодушны к вопросам экологии и я надеюсь, что наше Подмосковье благодаря таким детям будет с каждым годом все более зеленым. Мы хотим, чтобы воздух был чистым, вода прозрачной и все вокруг радовало. Сегодня я с большим удовольствием приехал сюда, чтобы поблагодарить вас, ребята, и поучаствовать в конкурсе – постараюсь выполнить все желания», – сказал Андрей Воробьев.Экологический фестиваль проводят в третий раз в Подмосковье, его приурочили ко Дню эколога, который отмечается 6 июня.
Ранее сообщалось, что в Тульской области в деревне известного российского путешественника Федора Конюхова активные участники и призеры Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология – дело каждого» высадили экологический сад из черешен, слив и яблонь в рамках премии «Экология – дело каждого». Подробнее об этом читайте в нашем материале.