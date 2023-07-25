Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной её образования.
Годовщина образования 45-й отдельной гвардейской бригады орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ отмечается 25 июля. Основана бригада спецназа была в 1994 году.
Более 4 тысяч военнослужащих 45-й бригады спецназа получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзаданий. 16 военнослужащих бригады удостоены званием Героя России.
На данный момент военные 45-й бригады спецназа ВДВ находятся на службе в зоне проведения специальной военной операции.
В годовщину образования губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил на территории части занятия по воздушно-десантной и междисциплинарной подготовке, пообщался с участниками СВО, молодым пополнением и ребятами из военно-патриотического клуба «Комбат».
45-й бригаде ВДВ передали новые автомобили, запчасти к автотранспорту, квадрокоптеры, БПЛА, комплекты одежды, оптика, комплексы наблюдения и дистанционного управления и технические средства разведки.
Губернатор Подмосковья посетил бригаду спецназа вместе с депутатом Госдумы Бекханом Агаевым.
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Более 4 тысяч военнослужащих 45-й бригады спецназа получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзаданий. 16 военнослужащих бригады удостоены званием Героя России.
В годовщину образования губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил на территории части занятия по воздушно-десантной и междисциплинарной подготовке, пообщался с участниками СВО, молодым пополнением и ребятами из военно-патриотического клуба «Комбат».
«Мы стараемся постоянно быть на связи с опорными воинскими частями, которые дислоцируются в Подмосковье. И сегодня прибыли в легендарную 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить с годовщиной образования соединения — 29 лет. Да и День ВДВ тоже не за горами. Поэтому примите самые тёплые слова признательности за вашу службу, верность Отечеству. И Московская область, и депутаты Госдумы, и бизнес — все стараемся помогать нашим бойцам с экипировкой, техникой. Для наблюдения и контроля нужна особая качественная аппаратура — это востребовано в зоне проведения СВО», — сказал губернатор.
45-й бригаде ВДВ передали новые автомобили, запчасти к автотранспорту, квадрокоптеры, БПЛА, комплекты одежды, оптика, комплексы наблюдения и дистанционного управления и технические средства разведки.
Губернатор Подмосковья посетил бригаду спецназа вместе с депутатом Госдумы Бекханом Агаевым.
«Вместе с губернатором встретились с нашими героями, узнали, как обстоят дела на передовой из первых уст и какая нужна поддержка им и их семьям. Мы в свою очередь всегда готовы содействовать в выполнении поставленных задач или личных просьб. Все вопросы, которые мы получили, взяты на контроль, и мы обещаем сделать все возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку. Это наше выражение признательности и уважения за героизм бойцов и их преданность Родине», — поделился Бекхан Агаев.В рамках встречи, Андрею Воробьёву продемонстрировали работу беспилотных летальных аппаратов, имеющихся в арсенале десантников.
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Алиса Сергиенко