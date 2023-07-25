Радио1
Главная / Новости / Общество/ Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ

Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ

25 июля 2023, 10:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ с годовщиной её образования.
Годовщина образования 45-й отдельной гвардейской бригады орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ отмечается 25 июля. Основана бригада спецназа была в 1994 году.

Более 4 тысяч военнослужащих 45-й бригады спецназа получили государственные награды за мужество и героизм, проявленные при выполнении спецзаданий. 16 военнослужащих бригады удостоены званием Героя России.


На данный момент военные 45-й бригады спецназа ВДВ находятся на службе в зоне проведения специальной военной операции.

В годовщину образования губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв посетил на территории части занятия по воздушно-десантной и междисциплинарной подготовке, пообщался с участниками СВО, молодым пополнением и ребятами из военно-патриотического клуба «Комбат».
«Мы стараемся постоянно быть на связи с опорными воинскими частями, которые дислоцируются в Подмосковье. И сегодня прибыли в легендарную 45-ю бригаду спецназа ВДВ, чтобы поздравить с годовщиной образования соединения — 29 лет. Да и День ВДВ тоже не за горами. Поэтому примите самые тёплые слова признательности за вашу службу, верность Отечеству. И Московская область, и депутаты Госдумы, и бизнес — все стараемся помогать нашим бойцам с экипировкой, техникой. Для наблюдения и контроля нужна особая качественная аппаратура — это востребовано в зоне проведения СВО», — сказал губернатор.

45-й бригаде ВДВ передали новые автомобили, запчасти к автотранспорту, квадрокоптеры, БПЛА, комплекты одежды, оптика, комплексы наблюдения и дистанционного управления и технические средства разведки.

Губернатор Подмосковья посетил бригаду спецназа вместе с депутатом Госдумы Бекханом Агаевым.
«Вместе с губернатором встретились с нашими героями, узнали, как обстоят дела на передовой из первых уст и какая нужна поддержка им и их семьям. Мы в свою очередь всегда готовы содействовать в выполнении поставленных задач или личных просьб. Все вопросы, которые мы получили, взяты на контроль, и мы обещаем сделать все возможное, чтобы обеспечить необходимую поддержку. Это наше выражение признательности и уважения за героизм бойцов и их преданность Родине», — поделился Бекхан Агаев.
В рамках встречи, Андрею Воробьёву продемонстрировали работу беспилотных летальных аппаратов, имеющихся в арсенале десантников.

Читайте также:

Воробьёв понаблюдал за сдачей нормативов на краповый берет в дивизии им. Дзержинского.

Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи.

Воробьев: Ни одно обращение жителей не оставляем без внимания.
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВДВ
#спецназ
Читайте нас в
В России предложили создать унифицированный «народный школьный набор»
25 июля 2023, 11:36

Фото: iStock/Drazen Zigic

Председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил оценить идею создания перечня школьных принадлежностей, которые доступны к приобретению родителями по минимальной стоимости или в рамках социальной помощи. Об этом сообщает RT.
По словам Ветрова, за последнее врем в России продолжаются споры о росте цены минимального школьного набора. В июле этого года медианная цена школьного набора выросла на семь процентов в сравнении с 2022 годом и составила 13,4 тыс. рублей.

Ветров считает, что большинство семей не обладает финансовыми возможностями для оплаты такого набора, что приводит к росту закредитованности общества.

«В каждом регионе должен появиться унифицированный «народный школьный набор», стоимость которого не должна превышать определённого ценового предела», — цитирует RT Ветрова.

Отмечается, что главная задача заключается в обеспечении лучших условий для получения знаний.

Читайте также:

​​​​​В РФ предложили новую эффективную меру для пропаганды многодетной семьи

Школьников обяжут трудиться на пользу общества без согласия родителей

Из-за отказа школьника работать закладчиком администрацию Пятигорска заминировали
#школа
#Россия
#школьные принадлежности
#стоимость
Читайте нас в
Губернатор Подмосковья прибыл в 45-ю бригаду спецназа ВДВ
25 июля 2023, 11:26

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, где встретился с бойцами бригады и пообщался и с военнослужащими весеннего призыва.
Сегодня, 25 июля, 45-й отдельная гвардейская бригада орденов Кутузова и Александра Невского ВДВ отмечает 29-летнюю годовщину со дня образования. 

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил военнослужащих 45-й бригады с годовщиной её образования. 

45-я военная бригада уделяет большое внимание работе с допризывной молодёжью. На встречу с губернатором в воинскую часть пригласили ребят из военно-патриотического клуба «Комбат», через который прошли более 2000 молодых людей: 200 из них связали свою жизнь с вооружёнными силами РФ, 26 окончили Рязанское воздушно-десантное училище, более 100 — окончили другие военные учебные заведения, училища МЧС, ФСБ и МВД.

Члены патриотического клуба «Комбат» регулярно собирают помощь в зону спецоперации, ими были отправлено свыше 100 машин с гуманитарным грузом.
«Мы около 10 лет взаимодействуем с 45-й бригадой в первую очередь по начальной военной подготовке. Приезжаем сюда 3-4 раза в год. Вот сегодня привезли 15 детей, чтобы они могли получить парашютно-десантные навыки. А так у нас занимается порядка 400 ребят в возрасте 6-16 лет. Мы также проводим занятия по рукопашному бою, боксу. Отмечу, что ряд наших воспитанников отслужили или служат сейчас в этой бригаде. Военнослужащие из Кубинки в свою очередь тоже приезжают к нам в Чехов, мы ежегодно организуем День ВДВ, на который собирается порядка 5 тыс. жителей. Это все воспитывает патриотизм, любовь к Родине, горожане могут пообщаться с офицерами, нашими живыми легендами», — сказал руководитель клуба «Комбат» Виктор Русаков.

В рамках визита, губернатор Подмосковья встретился с бойцами бригады, ставшими лауреатами премии «Мы рядом», проявившими героизм в зоне спецоперации и получившие тяжёлые ранения. Также Андрей Воробьёв поговорил с военнослужащими весеннего призыва, планирующими заключить контракт после прохождения срочной службы.
«Потому что хочется Родину защищать. Сначала мне здесь было все непривычно — каждый день укладка парашюта. Но сейчас уже освоился. Когда объясняют, что от этого зависит твоя жизнь, схватываешь все на лету — каждый строп, каждая маленькая деталь очень важны. Самое сложное — это заправить запасной парашют в чехол, потому что требуются усилия двух человек, чтобы надавить на него и упаковать. Пока я с парашютом не прыгал — первые прыжки должны состояться скоро», — рассказал военнослужащий Даниил Фролов. 
На территории войсковой части 45-й военной бригады расположен комплекс, где проходят тренировки для безопасного отделения от воздушного судна и приземления с полной амуницией.

Читайте также:

Воробьев отметил важность поддержки семей участников СВО.

Воробьёв понаблюдал за сдачей нормативов на краповый берет в дивизии им. Дзержинского.

Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи.
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВДВ
#спецназ
Читайте нас в
Россиянка через суд добивается возвращения своей дочери с Украины
25 июля 2023, 11:24

Фото: iStock/Giuda90

В деле гражданки России Ольги Дороховой, которая пытается вернуть свою 9-летнюю дочь, вывезенную отцом на Украину, будет участвовать уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области. Об этом пишет RT.
Отмечается, что Дорохова продолжает борьбу за лишение родительских прав бывшего мужа. Она утверждает, что это позволит быстрее вернуть дочь в Россию.

«Ситуация очень тяжёлая, необходимо использовать все доступные механизмы для того, чтобы обеспечить возвращение Евы домой», — цитирует RT Дорохову.

24 июля Первомайский районный суд Новосибирска отказал Дороховой в удовлетворении ходатайств по привлечению уполномоченных по правам ребенка Новосибирской области и РФ.

Уточняется, что уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко выразила свое желание вступить в дело. 

Читайте также:

В Подмосковье разыскивают мужчину, похитившего своих детей

В Ростовской области родители избивали и морили голодом приёмных детей

Подозреваемого в похищении жены экс-первого замминистра обороны Александра Колмакова задержали в Москве
#Украина
#лишение родительсикх прав
#суд
Читайте нас в
Названа новая мошенническая схема с просмотром интернет-магазинов
ВТБ: Мошенники стали предлагать россиянам заработать на просмотрах товаров в интернете
25 июля 2023, 11:07

Фото: iStock/dusanpetkovic

Мошенники придумали новую уловку для обмана россиян - теперь они обещают по 360 тысяч рублей в месяц за просмотры товаров в интернет-магазинах, сообщила пресс-служба ВТБ.
Злоумышленники присылают сообщения в мессенджерах с иностранных номеров и просят просмотреть в интернет-магазине товары, обещая вознаграждение в размере 30 тысяч рублей ежедневно.

Мошенники гарантируют выплатить 360 тысяч в месяц , однако, перед тем, как приступить к работе, россиян просят перевести определенную сумму, которая, якобы, будет увеличиваться в зависимости от количества просмотров. Обещанных денег обманутые «работники» не получают и теряют вложенные средства.

Пресс-служба банка призывает быть бдительными и о подозрительных звонках сообщать экспертам ВТБ через чат-бот. 

Читайте также: 

Следственный комитет выявляет новые виды мошенничества

Центробанк отметил рост финансовых пирамид под видом онлайн-игр

В Москве пенсионерка выбросила мошеннику из окна квартиры 1,5 млн рублей
#мошенники
#ВТБ
#просмотры
#интернет-магазин
Читайте нас в
Московская область помогает с медицинскими средствами военнослужащим
25 июля 2023, 11:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв прибыл с рабочим визитом в 45-ю бригаду спецназа ВДВ, где встретился с военнослужащим, которому было оказано содействие в получении протеза.
Подмосковье старается поддерживать военнослужащих, получивших ранения в ходе службы в зоне специальной военной операции. 

Ряду военнослужащих предоставлены бионические протезы. Одним из таких военнослужащих является Алексей. Он обратился с просьбой о предоставлении протеза в подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества». Алексей получил инвалидность, но служить не бросил. Он занимается стрельбой из лука в ФОКе «Одинец».
«Я был снайпером, мне нравится стрелять, нравится баллистика. Искал для занятий пулевую стрельбу, но ближайшая есть только в Подольске. Предложили попробовать лук, здесь баллистика та же самая, только нет громких звуков. Походил неделю на тренировки — очень понравилось, все получается, тренер доволен. Так и занимаюсь. Я остался служить дальше, потому что не время сейчас уходить. Работаю с ранеными, параллельно езжу в учебные подразделения, в школы, общаюсь с подрастающим поколением, передаю свой опыт», — поделился военнослужащий Алексей. 
Читайте также:

Воробьёв понаблюдал за сдачей нормативов на краповый берет в дивизии им. Дзержинского.

Воробьёв обещал помочь с оформлением документов семье погибшего участника СВО из Добрынихи.

Губернатор Подмосковья отметил важность работы фонда «Защитники Отечества».
#Московская область
#Подмосковье
#губернатор
#Андрей Воробьёв
#ВДВ
#спецназ
Читайте нас в
Гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ
Подлежащим призыву будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре
25 июля 2023, 10:50

Фото: iStock/nantonov

В соответствии с поправками к закону о военной службе, гражданам, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения повестки в реестре врученных повесток.
Ранее сообщалось, что единый реестр призывников в России планируют создать до 1 октября 2023 года. В системе будет содержаться актуальная информация о призывниках, которая будет представлена в базе в автоматическом режиме. 

Читайте также: 

В России с 1 января 2024 года изменят призывной возраст

В ГД отказались от идеи повысить штраф за неявку по повестке до 50 тысяч рублей

Генерал Липовой заявил, что в сфере воинского призыва «всё либерально размыто»
#призыв
#выезд
#Россия
#запрет
Читайте нас в
В Госдуме предложили запретить регистрироваться в интернете с иностранной электронной почтой
Депутат Горелкин предложил запретить регистрацию на российских сайтах с иностранной электронной почтой
25 июля 2023, 10:44

Фото: iStock/Rawpixel

Депутат Госдумы от «Единой России» Антон Горелкин предложил запретить регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.
Такие поправки предлагают внести к законам «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи». Поправки опубликованы 20 июля в электронной базе законопроектов парламента.

Поправки уже подписал председатель комитета Государственной думы по информационной политике Александр Хинштейн.

Ранее комитет Государственной думы по госстроительству во втором чтении добрил поправки о повышении штрафов за неявку в военкомат. Теперь гражданам, которые проигнорировали повестку, и не явились в военкомат в указанное время и место, грозит штраф от 40 до 50 тысяч рублей.

Читайте также:

Четвертый и пятый блоки ЗАЭС перевели в режим «останова» для техосвидетельствования

Пользователи Twitter назвали Путина настоящим лидером

Бастрыкин: СК завел более 3 тысяч уголовных дел за зверства Киева в Донбассе

 
 
#Горелкин
#Госдума
#Иностранная почта
Читайте нас в
Движение паромов и катеров в Севастопольской бухте приостановлено
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
25 июля 2023, 10:40

Фото: iStock/skostin1951

В Севастополе временно приостановили движение морского пассажирского транспорта, об этом сообщает телеграмм-канал «Транспорт Севастополя».
Движение пассажиров будет организовано по компенсационному маршруту. Причина приостановки движения в бухте не названа.

По информации портала, об изменениях в работе транспорта будет дополнительно сообщено. 

Ранее, сообщалось о перекрытии движения автомобилей на Крымском мосту. В настоящее время все ограничения сняты, движение возобновлено. 

Читайте также: 

В восточном Крыму развернули 34 пункта размещения для туристов

Черноморский флот провёл учения после выхода России из зерновой сделки

Катер «Ивановец» отработал уничтожение судна-мишени на северо-западе Черного моря


#паром
#катера
#движение
#Севастополь
Читайте нас в
Маркетологи признались, что склонны к эйджизму на работе
Опрос: 44% россиян чувствуют себя некомфортно из-за молодых начальников
25 июля 2023, 10:34

Фото: IStock/ALotOfPeople

Россияне признались, что часто испытывают дискомфорт, когда руководитель младше них. С такой проблемой столкнулись 44% респондентов, которые прошли опрос Авито Работа. Данные исследования находятся в распоряжении «Радио 1».
Наиболее ревностно к возрасту руководителя относятся молодые люди в возрасте от 25 до 35 лет. 51% опрошенных этой возрастной группы отметили, что им будет некомфортно, если руководитель окажется младше. Реже всех такой ответ давали сотрудники старше 45 лет (33%).  

Чаще дискомфорт из-за возраста начальника испытывают работники сферы маркетинга и PR (60%). На втором месте по ревности к руководству находятся сотрудники IT-сферы, в этой категории процент ответивших достиг 54. Реже остальных так отвечали работники медицины (29%).  

При этом, достигнуть должности руководителя оказалось проще всего в сфере туризма и торговли, — для карьерного роста им потребовалось меньше года. От года до двух требуется специалистам сферы маркетинга и PR, искусства и строительства. Дольше всего руководящей должности добиваются работники в сфере образования и медицины. 

При этом, 39% опрошенных заметили, что когда-либо испытывали ревность к карьерным успехам коллег. Чаще всего такие люди работают в сфере страхования, маркетинга и производства. 
 
Читайте также: 

Больше половины россиян признались, что прокрастинируют на работе

Опрос: больше 30% россиян не общаются с коллегами вне работы

Россиян все больше интересует частичная занятость
#работа
#карьера
#Авито Работа
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников