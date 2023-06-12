Андрей Воробьев поздравил жителей Московской области с Днём России

Фотограф Антон Чернов
«В этот день, как никогда, мы уделяем внимание людям, которые своей вовлеченностью в дела государства и региона обеспечивают важные перемены. Я рад видеть и молодое поколение, и ветеранов - это те, кто работает, живет в Подмосковье очень давно и много сделал для нашей страны, – сказал Андрей Воробьев. – Хочу пожелать всем здоровья. Важно, чтобы наше подрастающее поколение всегда знало, чем ценен этот день, почему ценна Родина, чтобы оно знало историю. Это многосложный предмет, который нам полезно изучать - и в школе, и на протяжении жизни».Губернатор вручил награды участникам специальной военной операции. Ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени удостоен Денис Клетёнкин, начальник штаба 45-й отдельной гвардейской орденов Кутузова и Александра Невского бригады специального назначения. Орденом «За доблесть и мужество» награжден Вячеслав Панькин, который отправился служить добровольцем в феврале 2022 года, отважно сражался в Лисичанске и Рубежном.
«Хочу выразить слова благодарности вам и вашим коллегам от главнокомандующего первого армейского корпуса, от моего командира 9 отдельной бригады за тот неоценимый вклад, который был сделан - благоустройство одного из важных объектов нашей бригады, на котором проходит обучение и боевое слаживание личный состав. От нас только одно - самоотверженность и подвиг. Победа будет за нами», - сказал Вячеслав Панькин.Звание «Почетный гражданин Московской области» присвоено директору Учебно-тренировочного центра «Новогорск» Николаю Доморацкому. Он долгое время служил в системе гражданской обороны, был участником ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. А последние 20 лет тесно связан со спортом - руководит Центром подготовки сборных команд России к олимпийским играм и соревнованиям международного уровня.
«Большое спасибо за столь высокую оценку труда. Это вклад в развитие области всего нашего коллектива. Действительно, со временем мы становимся не только лучшей базой в России, но, наверное, и в мире. Таких баз, как «Новогорск», немного», - сказал Николай Доморацкий.Государственной награды - почетного звания «Заслуженный учитель РФ» удостоена педагог начальных классов школы №16 из Коломны Наталья Медова, почетное звание «Заслуженный работник ЖКХ РФ» получил директор «Тепло Коломны - объединенные инженерные системы» Николай Герлинский. А главному врачу пушкинского санатория «Виктория» Василию Найденову присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ».
«Я уполномочен своим коллективом предложить вам направлять ежемесячно не менее 5 участников СВО на реабилитацию в наш санаторий. И мы будем рады таким образом приобщиться к приближению победы», - сказал Василий Найденов.Заслуженный тренер Советского Союза и России Леонид Тягачев удостоен Ордена «За заслуги перед Московской областью» I степени. Долгие годы он возглавлял Олимпийский комитет страны, а сегодня является почетным его президентом. При этом никогда не забывал про родной Дмитров. Вложил много сил в развитие там горнолыжного клуба, школы для талантливых детей.
Также наградами отмечены руководители и команды предприятий, которые укрепляют экономику и обороноспособность страны, участвуют в социальных проектах и благотворительных акциях.
Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил Тигран Матинян - сооснователь «Чистой линии». Компания практически с первых дней стала другом подмосковной акции «Доброе дело». Она неоднократно устраивала для детей-сирот из ДНР экскурсии на свой завод, где каждый ребенок мог не только познакомиться с захватывающим процессом производства мороженого, но и полакомиться вкусным пломбиром или эскимо. А ко Дню защиты детей «Чистая линия» отправила на Донбасс почти 19 тонн лакомства.
«Благодаря поддержке Правительства Московской области наша компания вошла в тройку лидеров России по производству мороженного. При этом в регионе мы - первые. Компания растет, в ней работает больше тысячи человек. Я думаю, что наше сотрудничество будет продолжаться, это позволит создавать новые рабочие места и приносить пользу для нашей страны», - сказал Тигран Матинян.Также в ходе праздничного мероприятия губернатор вручил паспорта гражданина Российской Федерации победителям школьных олимпиад - Екатерине Кудиновой из гимназии им. Е.М. Примакова и Ильясу Биктимирову из физико-математического лицея №5 города Долгопрудный, которым исполнилось 14 лет.
Ранее Андрей Воробьев и Светлана Чупшева пообщались с подмосковными предпринимателями.