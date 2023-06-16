Андрей Воробьев представил Герману Грефу Центр искусственного интеллекта

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Центр искусственного интеллекта создан по поручению Президента Российской Федерации, для внедрения ИТ-технологий в самых разных сферах жизни граждан.
В Центре находится проектный офис для практического применения технологий ИИ в таких направлениях как здравоохранение, транспорт, строительство, экология, ЖКХ и другие. В него вошли представители всех ведомств Московской области, эксперты ПАО «Сбербанк», Сколтеха, Института космических исследований РАН. Всего – 65 участников.
Задачей Центра является полномасштабное внедрение ИИ-решений и переход на современную модель госуправления, где будут активно использоваться большие данные, системы с технологией ИИ и проектный подход.
Для привлечения к сотрудничеству регионов на базе Центра была создана витрина лучших практик субъектов ИИ-проектов, на ней уже размещено 74 практики от 32 субъектов, в том числе 13 из Московской области.
«Чтобы форсировать внедрение ИИ, мы создали Центр искусственного интеллекта – единую площадку для разработчиков, представителей органов власти и бизнеса. Это нам дает, прежде всего, быструю обработку больших данных, аналитику, необходимую для управленческих решений, эффективного контроля», — отметил Андрей Воробьев.Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев и Герман Греф подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ-2023.Подробнее об этом читайте в нашем материале.