Андрей Воробьёв призвал не поддаваться провокациям во время режима КТО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор призвал сохранять стабильность и безопасность, принимать спокойные и взвешенные решения. Этим объясняется введённый режим КТО, который предусматривает дополнительное усиление на дорогах, а также повышенное внимание ко всем стратегически важным объектам.
«Самое главное сохранять единство. И быть вместе с нашим Президентом!», - написал в заключении Андрей Воробьёв.
Ранее Минтранс Подмосковья просил воздержаться от поездок по трассам М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Также перекрыт мост через р. Оку на Старосимферопольском шоссе в районе Серпухова. Также сообщалось об отмене массовых мероприятий в Москве и Подмосковье.