Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел рабочую встречу с главой округа Пушкинский

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В ходе встречи губернатор региона отметил, что в округе Пушкинский получается реализовывать намеченные планы по запуску инвестиционных проектов
«У нас серьезный вызов по экономике. Я подробно рассказывал Президенту, что мы делаем и для малого, и для среднего бизнеса. Его доля у нас 25% — выше, чем по России, но нужно стремиться ее увеличивать. И налоговые поступления тоже весьма значительные, поэтому важно сопровождать МСП», — сказал Андрей Воробьев в ходе общения с главой.Глава округа отметил, что в прошлом году в округе на стадии реализации находился 31 инвестпроект с общим объемом инвестиций более 51 млрд рублей. Реализация данных проектов поможет создать в округе свыше 15 тысяч новых рабочих мест.
«В 2022 году мы реализовывали 31 достаточно масштабный проект. 4 самых значимых: «ТСК Транссервис» (инвестиции около 3 млрд рублей), складской комплекс «Холмогоры» — на сегодняшний момент это 4 млрд рублей, Индустриальный парк «PNK-Пушкино-2» — наверное самый крупный проект с инвестициями 18 млрд рублей и «Пеликан Market» - это торговые площадки, которые расположены на территории округа, инвестиции у них порядка 430 млн рублей», — рассказал глава округа Пушкинский Максим Красноцветов.Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с главой округа Пушкинский Максимом Красноцветовым, обсудил строительство социально-важных объектов в муниципалитете. Подробнее об этом читайте в нашем материале.