Андрей Воробьев подписал соглашение с директором АПХ «Мираторг»

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В рамках ПМЭФ-2023 Андрей Воробьев встретился с президентом агропромышленного холдинга «Мираторг» Виктором Линником.
«Современное животноводство – это, прежде всего, качественный племенной материал. Предприятия АПК, наши ученые большое внимание уделяют селекционной работе – это важно, в том числе, и в реализации стратегических задач по импортозамещению. В ближайшее время подпишем меморандум с АО «Московское» по племенной работе, который позволит сделать эффективней селекцию молочного направления», — сказал глава региона.Андрей Воробьев и президент АПХ «Мираторг» Виктор Линник заключили соглашение о запуске новой программы геномной селекции молочного скота в Подмосковье.
«Используя передовой опыт нашей компании в области геномной селекции, лаборатория предоставит хозяйствам Московской области высокоточный анализ по подтверждению происхождения, статусу носительства моногенных генетических заболеваний, статусу по хозяйственно-полезным признакам и подготовит расчет регионального селекционного индекса. В перспективе такая работа позволит создать российскую базу данных, а также замещать импорт и развивать экспортный потенциал племенного КРС», – отметил Виктор Линник.Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев встретился с Артемием Лебедевым на ПМЭФ-2023. Подробнее об этом читайте в нашем материале.