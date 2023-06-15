Андрей Воробьев рассказал, что реабилитационный центр «Ясенки» модернизируют

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Важность оказания помощи в лечении и реабилитации военнослужащих отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что в планах провести модернизацию центра реабилитации «Ясенки».
«В центре есть кабинет стимуляции, биоакустической коррекции и эрготерапии. Так, в течение 20 минут пациент через наушники фактически может слышать работу своего мозга. На аудиоконтакте происходит синхронизация его работы и тех звуков, которые человек слышит. Благодаря этому улучшаются нейронные связи, нейрогуморальные функции организма, неврологическое состояние и сон», — отметил Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».В Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» поступит новое оборудование стоимостью 36 млн рублей, закупленное за счёт регионального бюджета.
Каждый год плановую помощь в «Ясенках» получают 2 тыс человек. А с февраля 2023 года там бесплатно принимают вернувшихся с СВО бойцов.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье работает филиал фонда «Защитники Отечества», который губернатор посещал лично. Андрей Воробьев отметил, что особой задачей является поддержка и внимание семьям, которые ждут бойцов со спецоперации. Подробнее об этом читайте в нашем материале.