Андрей Воробьев рассказал, что тема модернизации и капремонта теплосетей остается приоритетной

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«69 млрд рублей выделено на модернизацию 366 котельных, 197 участков теплосетей. Это позволит заменить 1200 – 1250 км сетей. Новая котельная, водозаборный узел или очистные сооружения – это всегда хорошо и важно. Но ключевое – это, конечно, сети. Важно, что большая часть этих инвестиций идёт как раз на модернизацию сетей», — сказал Андрей Воробьев.
Андрей Воробьёв напомнил, что особенно остро тема модернизации и капремонта теплосетей встала прошедшей зимой. Он добавил, что очень важно обеспечить прозрачность, своевременность и темп работ, который должен в этот весенне-летний период обеспечить качественное теплоснабжение.
«Есть чувствительные территории, такие как Солнечногорск, Химки, Дзержинский, Кашира, которые обращали на себя внимание», — сказал глава региона.Акцент будет сделан на городские округа, где в прошлом году выявили самое большое число аварий. Это Солнечногорск, Воскресенск, Люберцы, Орехово-Зуево, Химки, Сергиево-Посадский и Лыткарино. По словам Воробьёва, также в рамках этой программы проведут реконструкцию городских очистных сооружений в Павловском Посаде с почти стопроцентным износом.
Ранее сообщалось, что Воробьёв перечислил пять главных запросов жителей Московской области. Подробнее об этом читайте в нашем материале.