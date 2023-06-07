Андрей Воробьев рассказал о дополнительных выплатах пенсионерам

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На территории Подмосковья живут около 2 миллионов жителей старше 60 лет.
«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — сказал Андрей Воробьев.Доплаты, получают даже те пенсионеры, которые находится в брачных узах. В этом случае доплата положена семье, в которой оба супруга не работают и достигли 65 лет.
Ранее сообщалось, что Андрей Воробьев заявил, что с 1 июля бюджетникам в Подмосковье проиндексируют зарплаты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.