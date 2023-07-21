Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки учителей

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как в Подмосковье поощряют педагогов и школьников, которые хорошо учатся в интервью каналу «Россия 24».
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв рассказал о мерах поощрения выдающихся школьников.
Андрей Воробьёв отметил, что такие меры поощрения распространяется и на педагогов, которые готовят школьников к ОГЭ, ЕГЭ и олимпиадам.
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«Поощряем разными способами, в том числе материально. Ребята получают гранты, деньги на дальнейшее обучение, на то, чтобы купить всё необходимое для их жизни», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
«Мы стараемся показать, что этот сложный труд вознаграждается», — добавил губернатор.Подмосковье в этом году завоевало 357 медалей на Всероссийской олимпиаде, что на 20% больше, чем в прошлом году.
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Алиса Сергиенко