Андрей Воробьев рассказал о строительстве спортивных объектов в Одинцовском округе

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев с рабочим визитом посетил Одинцовский округ, в ходе которого пообщался с жителями округа
В ходе общения жители рассказали губернатору, что рядом со пристройкой к гимназии №14 построили стадион, но он до сих пор закрыт для посещения, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов доложил губернатору, что спортивный блок будет открыт в середине июня, который будет включать в себя: стадион, многофункциональные площадки, беговые дорожки.
Директор гимназии №14 Игорь Канарский рассказал, что на месте пристройки раньше располагалась хоккейная коробка, которая будет восстановлена после завершения строительных работ пристройки к гимназии.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году в Одинцово двери для учащихся откроет пристройка к гимназии №14. Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов доложил губернатору, что спортивный блок будет открыт в середине июня, который будет включать в себя: стадион, многофункциональные площадки, беговые дорожки.
«Спортивная инфраструктура, куда бы мы не приехали, безусловно, востребована. Очень активно и молодое население, и те, кто постарше. Поэтому мы эту ответственность понимаем», — сказал Андрей Воробьев в ходе общения с горожанами.Губернатор Московской области также отметил, что при строительстве социальных объектов, закупается современное оборудование, которым будет оснащен объект.
Ранее сообщалось, что в новом учебном году в Одинцово двери для учащихся откроет пристройка к гимназии №14. Андрей Воробьев проверил ход строительства пристройки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко