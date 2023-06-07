Андрей Воробьев рассказал о введении нового стандарта стационаров

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«На территории Подмосковья мы разрабатываем новый формат стационаров, вопрос здравоохранения очень важен», — сказал Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного отчета перед жителями.
Также губернатор Подмосковья отметил, что большое внимание уделяется питанию в больницах.
Ранее сообщалось, что привлечение кадров в систему здравоохранения становила одной из тем, освещенных губернатором Московской области Андрея Воробьёва в ходе своего ежегодного отчета перед жителями. Подробнее об этом читайте в нашем материале.