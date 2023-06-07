Андрей Воробьев рассказал об обеспечении жильем детей-сирот

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«В Московской области было 44 детских дома, сейчас их нет. Мы открыли Центры, в которых находятся дети, попавшие в тяжелую жизненную ситуацию, до момента, как они попадут в семью», — сказал Андрей Воробьев.
Московская область является лидером в России по обеспечению жилплощадью детей-сирот. Порядка 7 тысяч детей обеспечили собственным жильем.
В этом году на территории Подмосковья ввели сертификаты на приобретение жилья детям-сиротам. Теперь у детей-сирот появилась возможность выбрать между квартирой и жилищным сертификатом на её покупку. Преимуществом второго в том, что ребёнок сам выбирает жильё в любом муниципалитете.
«Сертификат позволяет выбрать в каком округе хочет строить свою жизнь молодой человек или девушка», — дополнил глава региона.Ранее сообщалось, что в Подмосковье Школу приемных родителей закончили свыше 20 тысяч выпускников. Подробнее об этом читайте в нашем материале.