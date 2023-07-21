Андрей Воробьев рассказал об открытии парка в Домодедово

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В рамках рабочей поездки в Домодедово губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность нового Домодедовского парка к открытию.
В рамках рабочей поездки в Домодедово губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил готовность нового Домодедовского парка к открытию и рассказал о благоустройстве округа в интервью каналу «Россия 24».
В новых подмосковных парках открывается много мест для открытия малого бизнеса и услуг: рестораны, кафе, тренеры, прокат и другое.
Андрей Воробьёв отметил, что на открытии парка ожидается очень много народу.
Концепция нового парка связана с небом, с полетами, самолетами.
«Для нас эта программа очень важная, потому что самую высокую оценку жители Подмосковья дают благоустройству парков. Всё это очень востребовано. У нас создано целое министерство, но главное это результаты этого министерства. Каждый год мы открываем по 10-12 парков. Это большие территории от 30 до 180 га», — сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».
Андрей Воробьёв отметил, что на открытии парка ожидается очень много народу.
Концепция нового парка связана с небом, с полетами, самолетами.
«Домодедово авиационный район. Много жителей работают в Домодедово, кто-то пилот, кто-то работает в сфере обслуживания, поэтому парк ориентирован на полётную тематику», — сказал Андрей Воробьёв в интервью каналу «Россия 24».В парке обустроили детские и спортивные площадки, площадки для тенниса, волейбола и баскетбола, также в парке появилось множество зон отдыха.
Алиса Сергиенко