Андрей Воробьев вручил награды медикам

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Почетного звания «Заслуженный врач Российской Федерации» удостоен главный врач Щёлковского перинатального центра Андрей Пастарнак. Медицинское учреждение под его руководством увеличило коечную мощность в 1,5 раза и теперь может принимать до 4 тысяч родов в год.
«За последние 5-10 лет служба родовспоможения в Московской области вышла на новый уровень за счет строительства таких современных перинатальных центров, как наш. Мы привлекли со всех уголков РФ большое количество профессионалов, что вкупе с высокими технологиями помогает добиваться хороших результатов в выхаживании малышей, особенно глубоко недоношенных. Звание «Заслуженный врач Российской Федерации» для меня, в первую очередь, большая ответственность. И, конечно же, это результат многолетнего труда. Я очень благодарен всем, кто со мной был на этом пути – моей семье, мудрым учителям, профессиональному слаженному коллективу, мотивирующему руководству Московской области», — поделился Андрей Пастернак.Орден «За заслуги перед Московской областью» III степени вручен Ирине Малаховой. Больше 35 лет она трудится в поликлиническом отделении №3 Люберецкой областной больницы, досконально знает работу первичного звена, внедряет новые методики.
Заведующая консультативно-диагностическим отделением Коломенского перинатального центра Ирина Трифонова удостоена Ордена Преподобного Сергия Радонежского. Она внедряет в работу КДО все новшества, связанные с качеством оказания медпомощи пациентам, например, телемедицина.
Оториноларинголог Домодедовской центральной городской больницы Асунда Джагаева удостоена Ордена Преподобного Сергия Радонежского. В своей работе врач использует новейшие медицинские знания, постоянно повышает свой профессиональный уровень.
Детский доктор, заместитель главного врача по педиатрической помощи Клинской областной больницы Ирина Кожемякина почти 40 лет отдала своей профессии. Начинала работать в Улан-Удэ, а в конце 1997-го переехала в Подмосковье. Ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской области».
«Я очень люблю свою профессию педиатра, в этом вся моя жизнь. Получаю удовольствие от общения с родителями, пациентами. Мне очень комфортно работать в команде, которая у нас образовалась. И моя награда – это все, благодаря моим помощникам, заведующим, докторам. Конечно, ощущается огромная поддержка губернатора Андрея Юрьевича Воробьева. Мы получаем такое оборудование, которого никогда у нас не было, делаем запрос и нам привозят то, что необходимо и в стационар, и в детскую больницу, и в отделения патологии, реанимации новорожденных. Как сказал сегодня губернатор, мы - команда. Поэтому, если будем работать в команде, то все будет отлично», — отметила Ирина Кожемякина.Звания «Заслуженный работник здравоохранения Московской области» удостоены еще три специалиста: заведующая офтальмологическим отделом Московской областной больницы им. профессора В.Н. Розанова Наталия Данилина, главный врач Дубненской городской больницы Игорь Давронов и главная медицинская сестра Можайской центральной больницы Юлия Кравченко.
Педиатр Надежда Громова получила почетную грамоту от губернатора. Она внесла значительный вклад в развитие педиатрической помощи, добившись 100-процентного выполнения показателей по вакцинации, проведения иммунизации, профосмотрам.
В ходе церемонии были также вручены награды за проявленную самоотверженность и высокий профессионализм в оказании медицинской помощи в зоне СВО и вручены благодарности губернатора.
«Я ездил в зону СВО в составе бригады Московской области (это 17 врачей и 4 сотрудника среднего медперсонала) в ноябре. По поручению Президента мы проводили в Луганской народной республике профилактические осмотры детей. Дело в том, что там, также как в ДНР и других новых регионах Российской Федерации, с 2014 года не проводились такие осмотры. И мы выявили большое количество патологий, что позволило предупредить развитие заболеваний на ранней стадии. Каким-то ребятам требовалось сложное хирургическое вмешательство, например, на сердце. У некоторых встречались заболевания крови, рак. Таких детей мы оперативно направляли в профильные федеральный центры», - рассказал Дмитрий Дмитриев.Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья поздравил медиков с профессиональным праздником. Подробнее об этом читайте в нашем материале.