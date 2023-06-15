Андрей Воробьев: Все встречи и договоренности дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На полях Питерского международного экономического форума пройдет много деловых встреч, будет подписано множество соглашений о сотрудничестве.
«Питерский форум – одно из главных экономических событий года, мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест», — отметил Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 24».Ранее сообщалось, что белорусская компания «ЮНИВЕСТ» будет выпускать в Подмосковье сладости под собственной торговой маркой. Для этого построят транспортно-логистический комплекс и производство продуктов. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономического форуме губернатор Московской области Андрей Воробьёв и коммерческий директор компании Вячеслав Ходоренко. Подробнее об этом читайте в нашем материале.