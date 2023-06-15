Андрей Воробьев встретился с Артемием Лебедевым на ПМЭФ-2023

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
В рамках ПМЭФ-2023 Андрей Воробьев встретился с дизайнером Артемием Лебедевым у стенда интернет-портала «Добродел».
Встреча произошла у стенда «Добродела» не случайно, дизайнер Артемий Лебедев создал логотип портала для нового мобильного приложения.
Ранее сообщалось, что народная артистка России Анита Цой представила на Петербургском международном экономического форума свой фермерский стартап. Это премиальная линейка овощной консервированной продукции, варенья и компотов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.