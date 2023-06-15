Андрей Воробьев выступил перед участниками «Академии ПМЭФ»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Здесь, в зале, находятся очень пассионарные, ищущие, любознательные молодые люди. Молодежь всегда несет новые идеи, и мы стараемся прислушиваться к ней. Считаем, что симбиоз мудрых, опытных и молодых обеспечивает результат, - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая перед ребятами. - Молодой человек обладает удивительным свойством что-то постоянно генерировать, предлагать и, мы знаем это из истории, инновации часто рождаются именно в молодых головах. А внедряются они уже с более опытными, денежными, ресурсными коллегами. Поэтому мне очень приятно быть сегодня здесь, я всегда с большим удовольствием общаюсь с молодежью и готов ответить на все ваши вопросы».
«Мой проект - театральная лаборатория «Очнись», миссия которой помочь переосмыслить свою жизнь через театрализованную постановку людям с ограниченными возможностями, больным тяжелыми или неизлечимыми болезнями, тем, кто попал в сложную ситуацию. Мы помогаем нашим «актёрам» раскрыть себя, научиться вживаться в роли. Хотим расширить функционал проекта, получить помощь в медиасопровождении, экспертной поддержке», - рассказала Кристина Лазарева.Вопросы на встрече звучали самые разнообразные. Ребята, например, поинтересовались, какие особенности есть в управлении большим регионом.
«Раньше, мне кажется, управлять было очень сложно. Сейчас у нас есть спасение – «цифра», которая помогает обеспечивать эффективное управление большими системами. Сердцем, ключом и идеологией работы в Подмосковье является Центр управления регионом, - сказал Андрей Воробьев. – Еще одна важная тема – жалобы, обратная связь. Мы придумали и запустили сервис, который называется «Добродел». Он существует для того, чтобы, если у кого-то есть какая-то проблема (яма на дороге, сломанная детская площадка, грязный кабинет врача), то он может сделать фотографию с геолокацией и отправить на портал. И дальше последует решение этой проблемы. «Доброделом» уже пользуются 3 млн жителей, и еженедельно приложение скачивают еще по 16 тыс. человек».
Губернатор добавил, что помимо цифровизации, важный фактор в управлении регионом – идеология и доверие.
«Если не понятны цели, принципы, которые ты исповедуешь, то нет доверия в команде. А если есть доверие, то коэффициент эффективности работы и самореализации каждого человека радикально другой. Поэтому мы исходим из того, чтобы дать свободу в работе тем людям, которые обладают наилучшей компетенцией», - сказал Андрей Воробьев."Почему в Московской области обучаются наиболее сильные школьники России"-, этот вопрос также заинтересовал участников «Академии ПМЭФ».
«Несколько лет назад мы посмотрели, у какого региона сколько олимпиадников, и увидели себя на 5 месте. Сейчас мы уже на 2-м. В каждом городе у нас есть флагманские школы – там лучшие преподаватели, лучшие практики. И они стали ориентиром для всех других школ. Также сделали два центра для одаренных детей (на базе Физтех-лицея и гимназии им. Примакова). А с 1 сентября их будет уже три (еще один появится на базе Технолицея им. Долгих)», - сказал Андрей Воробьев.Губернатор отметил, что в регионе уделяется большое внимание и тем учащимся, которые хотят побыстрее освоить профессию и заканчивают школу после 9 класса.
«Есть люди, у которых золотые руки. Поэтому мы должны очень серьезно модернизировать профессиональное среднее образование. Видим сегодня, что ребята, которые идут после 9 класса в колледж - реально крутые. Поэтому подписываем с лучшими компаниями соглашения о партнёрстве, чтобы на ребят, закончивших колледж, был хороший спрос, и, чтобы они получали затем зарплату вдвое больше. Ведь мы знаем, что после окончания учебного заведения она редко бывает высокая. Всегда думаем, как компенсировать недостаток в той или ной сфере образования. Насколько эти планы будут успешно реализованы, покажет время», - подытожил Андрей Воробьев.Участники «Академии ПМЭФ» могут посетить стенды регионов и крупных компаний, а также понаблюдать за рабочим графиком государственных деятелей и глав корпораций, готовых поделиться с молодежью своими рецептами успеха.
Ранее Андрей Воробьёв рассказал о новых партнёрах, заменивших западные компании.