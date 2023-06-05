Андрей Воробьев выступит с отчетом перед жителями 7 июня

Фото: пресс-служба губернатора Московской области
«Такое мероприятие состоится здесь, в правительстве, 7 июня. Всех вас жду, как и ветеранов, активных граждан», – сообщил губернатор Московской области на оперативном совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочей встречи попросил президента России Владимира Путина поддержать региональный проект «Парки в лесах». Подробнее об этом читайте в нашем материале.