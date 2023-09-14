Андрею Воробьёву вручили официальные символы губернатора.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатору передали официальные символы —должностной жезл и должностной знак губернатора Московской области.
На вступлении в должность присутствуют члены правительства Московской области, руководители органов местного самоуправления, Мособлизбиркома, депутаты Госдумы и Мособлдумы и иные представители политических организаций, а также деятели культуры, науки и искусства, сферы образования и спорта, руководители областных средств массовой информации, участники СВО и почётные граждане региона.
Читайте также:
Мособлизбирком объявил Воробьёва губернатором Подмосковья.
Андрей Воробьёв отметил, что нет ничего важнее доверия жителей.
Андрей Воробьёв дал клятву на церемонии вступления в должность губернатора Подмосковья.