Hi-Tech Mail.ru провёл исследование и выяснил, что IT-сфера привлекательна для россиян высокой зарплатой (41%), стабильностью и востребованностью на рынке труда (34%).Но готовы сменить сферу деятельности не все. 33% опрошенных вообще не заинтересованы в IT, а 20% уже трудятся в этой сфере.Для тех, кто только хочет перейти в IT, есть множество способов обучения, но лишь 3% респондентов выбирают традиционное образование в госучреждениях. Пройти онлайн-курсы готовы 23%, а самостоятельно подготовиться считают возможным 11%. При этом у 22% в планах перейти в IT в ближайшие годы, 11% — уже в течение года сменят профессию.Среди самых востребованных направлений в IT— аналитика данных (22%), кибербезопасность (13%) и нейросети (12%).Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о необходимости выделения денег регионам для развития IT-инфраструктуры в школах.Речь шла, в частности, об обеспечении учебных заведений интернетом и электронным оборудованием. Путин обратился к Минцифры и Минфину с просьбой о выделении денег из бюджета для помощи регионам, у которых не хватает финансирования для развития IT-сферы в школьных учреждениях.Путин призвал выделить деньги на развитие IT-инфраструктуры в региональных школахСтало известно, сколько хотят зарабатывать IT-специалисты в Москве Володин раскрыл долю вернувшихся россиян