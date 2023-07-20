Ангелину Кулик, пострадавшую на Крымском мосту, привезли в Москву

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«Во время эвакуации состояние ребенка было стабильное. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф г. Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», - рассказал анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ Роман Горбунов.
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