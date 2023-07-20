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Ангелину Кулик, пострадавшую на Крымском мосту, привезли в Москву

20 июля 2023, 07:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Ангелину Кулик, которая пострадала в результате теракта на Крымском мосту доставили в Москву на продолжение лечения. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Согласно сообщению, ребенка доставили из Краевой больницы Краснодара. Дальнейшее лечение Ангелина будет проходить в столице в РДКБ Минздрава России.

«Во время эвакуации состояние ребенка было стабильное. Транспортировка осуществлялась бригадами медицины катастроф г. Краснодара и Федерального центра медицины катастроф Минздрава России», - рассказал анестезиолог-реаниматолог Федерального центра медицины катастроф Минздрава РФ Роман Горбунов.


Он также добавил, что все надеются на скорое выздоровление пострадавшей девочки. У ребенка диагностированы множественные переломы, порезы и ушибы. Она остается в тяжелом состоянии. Теперь Ангелине предстоит долгое лечение в московской клинике.

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#Крымский мост
#ребенок
#лечение
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Экономист Иванова-Швец: С 1 августа произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам
20 июля 2023, 08:14

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

Индексации пенсии производиться не будет, но некоторым пенсионерам пенсионные выплаты с 1 августа все же увеличат. Об этом напомнила доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Экономист уточнила, что перерасчет пенсии произведут работающим пенсионерам. Ежегодная индексация пенсии производится только для неработающих пенсионеров, сообщает ИА PrimaMedia. Однако и у тех, кто продолжает трудиться, есть своя небольшая прибавка к выплатам. Пенсия пересчитывается соответственно отчислениям, которые работодатель платит в Социальный фонд за работника, но не более, чем на три балла. В 2023 году 1 пенсионный балл оценивается в 123 рубля. Поэтому максимальная прибавка к пенсии работающего пенсионера составит 370 рублей.

Также с 1 августа изменят выплату тем пенсионерам, которые недавно уволились с работы. Им пересчитают пенсию с учетом всех пропущенных индексаций. Существенно увеличат пенсию гражданам, которым исполнилось 80 лет. Перерасчет пенсии производится автоматически, никаких заявлений в Социальный фонд для этого оформлять не нужно.

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#пенсия
#пенсионер
#перерасчет
#выплата
#социальный фонд
#балл
#работа
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От Каховского водохранилища остались только лужицы
Глава Мелитопольского района Запорожской области заявил, что Каховского водохранилища уже не существует. Об этом сообщает РИА Новости.
20 июля 2023, 03:46

Фото: РИА Новости

Глава Мелитопольского района Запорожской области Андрей Сигута в беседе с РИА Новости заявил о конце существования Каховского водохранилища.
«Каховского водохранилища уже нет. <...> Немного осталось в Херсонской области. В нашем районе, именно там, где основное Каховское водохранилище, в районе Васильевки, его уже нет практически, остались лужицы», — сказал Сигута.

По его словам, сейчас ситуация выглядит так же, как было до образования водоема. Реки Днепр и Конка вернулись в прежние русла.

Ранее о том, что Каховского водохранилища больше нет, заявил в эфире Первого канала врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. «Днепр вошел в свое русло и течет без накопления воды, которая необходима всей Таврии, Херсонской области, северного Крыма», — отметил он, добавив, что Каховское водохранилище было важно и для правобережья Днепра, так как вода из него подавалась в Кривой Рог, Орджоникидзе и Днепродзержинск.

Напомним, о разрушении плотины Каховской ГЭС стало известно 6 июня. В результате обстрела со стороны ВСУ, была разрушена верхняя часть станции. Затопление привело к гибели людей и разрушениям.

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#Каховское водохранилище
#Запорожская область
#Владимир Сальдо
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WhatsApp* вновь ожил по всему миру
РБК: Работа мессенджера WhatsApp восстановлена после глобального масштабного сбоя
20 июля 2023, 01:33

Фото: iStock/ipuwadol

Работа мессенджера WhatsApp* восстановлена после глобального сбоя. Об этом сообщает РБК со ссылкой на официальную страницу мессенджера в Twitter. Причины произошедшего при этом не раскрываются.
Ранее, согласно данным сервиса DownDetector, о проблемах с WhatsApp сообщали пользователи из США, Нидерландов, Германии, Италии, Британии, Франции. Пользователи в России, в том числе в Москве, также столкнулись со сбоем, что показали данные DownRadar. 

New York Times ранее писала о том, что Федеральная служба безопасности РФ научилась научилась следить за пользователями мессенджеров WhatsApp, Telegram и Signal, используя для этого специальное программное обеспечение.

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#WhatsApp
#сбои
#мессенджеры
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Поликлинику для взрослых и детей в Котельниках сдадут в начале 2025 года
19 июля 2023, 21:54

Фото: Минстрой МО

Строительная готовность поликлиники для взрослых и детей, которая возводится в микрорайоне Ковровый городского округа Котельники, составляет 14,5%. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев. Ввести объект в эксплуатацию планируют в феврале 2025 года.
«Новое здание для поликлиники будет расположено на улице Кузьминской. На площадке заняты 84 рабочих, задействовано семь единиц техники. Ведутся монолитные работы на уровне 4-5 этажей. Строительная готовность составляет 14,5%», – отметил Локтев.
Он уточнил, что поликлиника сможет принимать до 400 посетителей в смену.  Площадь здания составит 12,5 тыс кв м. Поликлинику оснастят современным медицинским оборудованием и мебелью. На территории обустроят парковки, площадки для детских игр и отдыха.
 
В Минстрое добавили, что строительство медучреждения существенно повысит доступность медицинской помощи для жителей микрорайона.

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#Минстрой МО
#строительство
#поликлиника
#Котельники
#Владимир Локтев
#Московская область
#Подмосковье
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Патриарх Кирилл обратился к духовенству с призывом отказаться от роскоши
19 июля 2023, 21:10

Фото: сайт Кремля

Патриарх Московский и всея Руси призвал священнослужителей православной церкви отказаться от вычурной роскоши. С таким обращением он выступил во время Архиерейского совещания в Московской духовной академии.
Святейший владыка подчеркнул, что любой священник имеет право на достойное обустройство своего быта, но он не должен демонстрировать «раздражающей роскоши». Особенно это недопустимо в данный момент, когда жители страны во многом ограничивают себя ради ближних, передает «Общественная служба новостей».

Священнослужитель может устраивать свой быт любым достойным способом, подчеркнул патриарх Кирилл. Но это не должно превратиться в образ жизни, который материально контрастирует с бытом прихожан. Также патриарх предостерег священников от поступков, явно несовместимых со священным саном, напомнив о недопустимости надменного поведения клирика.

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#патриарх
#Кирилл
#священник
#быт
#роскошь
#церковь
#совещание
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Апрелевка стала восьмой станцией будущего МЦД-4 с цифровой системой управления движением
19 июля 2023, 21:07

Фото: Минтранс МО

Станцию Апрелевка переключили на микропроцессорную систему управления движением поездов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Такая система в несколько раз повысит эффективность работы железнодорожной автоматики и обеспечит бесперебойное движение поездов с необходимым интервалом в условиях увеличения количества электричек с запуском МЦД-4. Помимо этого, система будет контролировать все параметры и сигнализировать об отклонениях.
 
Ранее на Киевском направлении цифровой автоматикой оборудовали ещё семь станций: Крекшино, Толстопальцево, Внуково, Очаково, Лесной Городок и Москва-Сортировочная-Киевская. 
 
В ближайшее время железнодорожники переключат на МПЦ оставшиеся пути. После этого Киевское направление будущего МЦД-4 станет полностью цифровым.
 
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#Минтранс МО
#МЦД-4
#Апрелевка
#станция
#поезда
#Московская область
#Подмосковье
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Одинцовские школьники собрали робот-автомобиль и стали призёрами Российской роботехнической олимпиады
19 июля 2023, 20:46

Фото: Мининвест МО

Школьники из Подмосковья заняли третье место на Российской роботехнической олимпиаде в основной старшей категории. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.

Юные инженеры представили на конкурс робот-автомобиль «Чудобиль» на плате Arduino. Управлять им можно с помощью смартфона. Проект создан при поддержке центра молодежного инновационного творчества «Роболатория» расположенного в Одинцовском городском округе.
 
Ребята собрали робот-автомобиль из фанерных деталей и «научили» передвигаться, изучив плату Arduino и принципы равновесия шагающих механизмов, а также создав и испытав электрические схемы для робота. 

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#Мининвест МО
#роботы
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#школьники
#ЦМИТ
#награды
#Московская область
#Подмосковье
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Росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете данные о себе и войсках
19 июля 2023, 20:46

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Согласно поправкам, личному составу войск национальной гвардии могут запретить размещать в СМИ фото, видео, иную информацию о себе, других росгвардейцах, а также о деятельности войск национальной гвардии.
Отмечается, что профильный комитет Госдумы по безопасности, поддержал внесенные поправки, об этом пишет ТАСС.

Сотрудникам ведомства, будет запрещено публиковать в социальных сетях информацию о себе, членах своей семьи, сведения о сослуживцах и войсках. Вводимая мера будет служить обеспечением безопасности сотрудников. Также, росгвардейцам будет запрещено делиться какой-либо информацией о гражданских лицах.    

Уточняется, что в документе будут некоторые исключения, которые по пунктам пропишут в принятом нормативном акте.

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#Росгвардия
#СМИ
#информация
#фото
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Подмосковный омбудсмен Фаевская обсудила права мигрантов с коллегами из Киргизии
19 июля 2023, 18:33

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская встретилась с представителями Министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии в России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного омбудсмена.
Обсуждали актуальные проблемы, с которыми иностранцы сталкиваются в Подмосковье.
«Многие иностранные граждане не владеют необходимой правовой информацией и сталкиваются с проблемами законности пребывания в Московской области. Наметили с коллегами план работы по правовому просвещению», – сказала Фаевская. 
Отмечается, что встреча состоялась в рамках региональной госпрограммы «Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного самоуправления и реализации молодёжной политики в Московской области» на 2023-2027 годы.

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#Ирина Фаевская
#мигранты
#Московская область
#Подмосковье
#уполномоченный по правам человека в МО
#омбудсмен
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Подмосковье ищет медработников