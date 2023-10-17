Англичанин гулял с собакой и нашёл на пляже амбру на тысячи долларов

Фото: istockphoto/eco2drew
Житель Великобритании нашёл на берегу моря ценное вещество.
Издание Daily Mail сообщает, что 37-летний Патрик Уильямсон увидел на водорослях необычный камень во время прогулки с собакой на пляже в Шотландии. На светло-серой поверхности камня виднелись коричневые и янтарные прожилки. Уильямсон сразу понял, что ему попалась амбра. Он был наслышан об этой загадочной субстанции, ведь он работал на рыболовецком судне.
Амбра вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Иногда её называют рвотой кашалотов. За сгустки данного вещества готовы платить 40 тысяч долларов (примерно 4 млн рублей) за килограмм. Уильямсон проткнул камень раскалённой иголкой: настоящая амбра должна плавиться и испускать характерный запах.
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Амбра вырабатывается в желудочно-кишечном тракте кашалотов. Иногда её называют рвотой кашалотов. За сгустки данного вещества готовы платить 40 тысяч долларов (примерно 4 млн рублей) за килограмм. Уильямсон проткнул камень раскалённой иголкой: настоящая амбра должна плавиться и испускать характерный запах.
«Она повела себя именно так, как должна вести себя амбра. Люди говорят мне, что нужно отнести ее в университет Глазго, чтобы там ее проверили. В следующий выходной так и поступлю»,-рассказал о своих планах мужчина.Находка весит 156 граммов. Если подлинность подтвердится, Уильямсон выручит за неё несколько тысяч фунтов стерлингов (сотни тысяч рублей).
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Мария Фирсова