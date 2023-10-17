Англичанин гулял с собакой и нашёл на пляже амбру на тысячи долларов

Центробанк показал новые купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. Пятитысячная банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. На купюре 1000 рублей появились Нижегородский кремль и Волга, на оборотной стороне изобразили башню Сююмбике с полумесяцем, а рядом православный храм без креста, который разорили ещё в советские годы и сейчас используют под музей.