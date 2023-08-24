Анита Цой выступила для бойцов, проходящих реабилитацию в Дмитровском округе

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщает об изменениях в расписании поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях с 26 по 28 августа.

Специалисты будут проводить работы по модернизации инфраструктуры станции Площадь трех вокзалов в рамках подготовки к МЦД-4 в период с 26 по 28 августа, в связи с чем график движения пригородных поездов на D2, Курском и Рижском направлениях изменится, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

На D2 с 26 августа в период с 1:20 до 1:20 28 августа ограничат движения электропоездов. Интервалы будут увеличены до 40 минут. Поезда будут следовать с отменой некоторых остановок.

Актуальное расписание поездов можно проследить на сайте.

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