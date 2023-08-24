Анита Цой выступила для бойцов, проходящих реабилитацию в Дмитровском округе

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
«Тем, кто при защите нашей страны получил ранения и сейчас находится на реабилитации, наша помощь и поддержка всегда нужна. И дмитровчане, помимо активного участия в сборах разных гуманитарных грузов для наших бойцов, находящихся в зоне СВО, всегда откликаются, чтобы помочь нашим раненым бойцам. Творческие коллективы округа постоянно приезжают к ним в санаторий с концертами, и наш музей с радостью принимает ребят, проводит для них интересные экскурсии», — сказал Илья Поночевный.
«Очень подняла настроение, особенно когда во время исполнения вышла в зал и подошла к каждому из нас. Спасибо ей за всё!», — поделился участник спецоперации Сергей Д.Военнослужащие отблагодарили артистку за концерт букетом белых роз.
После концерта, в ходе общения, певица пообщалась с бойцами и пожелала всем скорейшего выздоровления.
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