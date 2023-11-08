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ANSA: Ватикан разрешил сексменьшинствам участвовать в церковных таинствах

08 ноября 2023, 23:50
Фото: iStock/AlexandreFagundes

Фото: iStock/AlexandreFagundes

Представители любых сексуальных меньшинств, подобно прочим верующим, смогут принимать крещение, быть крёстными родителями и причащаться в церкви. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на соответствующее разъяснение Дикастерии по вопросам веры.
При этом ранее Дикастерия официально заявляла о том, что католическая церковь не вправе ни заключать однополые браки, ни признавать их, поскольку это противоречило бы религиозным догмам, согласно которым брачный союз возможен только между мужчиной и женщиной.

Ранее сообщалось, что американские католики потратили около четырех миллиардов долларов, чтобы выкупить данные приложений знакомств и выявить священников-геев. Выяснилось, что специальное приложение под названием «Обновление» тщательно собирало у пользователей данные о местоположении, интересах, виде деятельности, а потом передавало информацию в церкви.


Кроме того, генеральный синод Церкви Англии разрешил священникам благословлять однополые пары, которые проживают в гражданском браке. Епископы также извинились перед представителями ЛГБТК+ за то, что они сталкивались с «неприятием, отторжением и враждебностью». Уточняется, что новые молитвы о любви и вере будут официально одобрены для использования в церквях.


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Католики заплатили четыре миллиарда долларов, чтобы выявить священников-геев

Английская церковь разрешила благословлять однополые браки
#лгбт
#религия
#церковь
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9 ноября — День образования специальных отрядов быстрого реагирования: как отмечают
09 ноября 2023, 00:05

Фото: iStock/Artem Zakharov

Девятого ноября профессиональный праздник ежегодно отмечают бойцы специальных отрядов быстрого реагирования. Редакция «Радио 1» расскажет об истории торжества, как принято отмечать этот день и кого поздравляют.

День образования спецназа — 2023: история праздника


Первый отряд милиции специального назначения был создан в 1978 году. Сформированное подразделение должно было обеспечивать безопасность при проведении Олимпийских игр, проведение которых было запланировано на 1980 год. После того, как крупное спортивное событие завершилось, было принято подразделение сохранить и наделить его иными задачами.

После распада СССР, когда бандитизм стал процветать, с особо сложными и оперативными задачами справлялись как раз бойцы спецназа. В 1992 году подразделение было переименовано в Специальный отряд быстрого реагирования — СОБР.

Праздник был учрежден в 2004 году. С тех пор ежегодно бойцы подразделений отмечают профессиональное торжество 9 ноября.

День образования спецназа — 2023: задачи отряда


Основная задача подразделения по-прежнему состоит в борьбе с организованной преступностью. В настоящее время сотрудники СОБРа проводят рейды, задержания опасных преступников, пресекают преступления экстремистской направленности.
В отряды спецназа набирают подготовленных, физически развитых бойцов, которые прежде проходили службу в рядах ВС РФ. Профильных учебных заведений, которые готовили бы специалистов СОБРа нет. 

Российский спецназ поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении
Российский спецназ поразил две БМП Bradley на Ореховском направлении

Бойцы подразделений участвуют в контртеррористических операциях в различных российских регионах.  

День образования спецназа – 2023: как отмечают


К торжеству часто приурочены мероприятия в рамках подразделения. Особо отличившимся бойцам присваивают награды, вручают медали, выражают благодарность. В этот день проходят корпоративы, тематические концерты.

Поздравлять с профессиональным праздником стоит всех служащих в отрядах быстрого реагирования. Состав подразделений разнообразен. В них входят снайперы, профессиональные переговорщики, промышленные альпинисты, саперы и т.д.

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#рейды
#вс рф
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Мурашко заявил, что в новых регионах преобладало сильно устаревшее медоборудование
Мурашко: в новых регионах РФ не было современного оборудования для лечения рака
08 ноября 2023, 21:19

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

В новых регионах России не было современной инфраструктуры для лечения рака. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания президента с правительством.
Он отметил, что в медицинских учреждениях преобладало оборудование 1970-х – 1980-х годов выпуска. 

Владимир Путин был удивлён и спросил у министра, что делали украинские власти на этих территориях, касаемо сферы медицины. Мурашко заявил, что по направлению онкологии фактически не было сделано ничего. Также отсутствовали программы по раннему выявлению заболевания. 

Ранее вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Манутров на встрече с президентом и правительством заявил, что в России развивается сфера ядерной медицины, а также планируется открытие новых производств аппаратов КТ, МРТ и УЗИ. 

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#медицинское оборудование
#онкология
#днр
#лнр
#запорожская область
#херсонская область
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В России планируют открыть новые производства аппаратов КТ, МРТ и УЗИ
Минпромторг: в России хотят открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ
08 ноября 2023, 21:03

Фото: iStock/megaflopp

В России планируют открыть новые производства аппаратов МРТ, КТ и УЗИ. Об этом в ходе совещания президента с правительством отметил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Манутров.
Он отметил, что в России в настоящее время уделяется достаточно много внимания развитию ядерной медицины. Этому способствует корпорация Росатом, которая входит в пятёрку лучших мировых производителей сырьевой медицинской радиоизотопной продукции. Об этом говорят и крупные поставки продукции из России, которые осуществляются в 50 стран. 

По словам Манутрова, для компенсации ряда номенклатуры, которая не производится, было принято решение о реализации проектов по масштабному производству 16 видов медицинского оборудования. 

Помимо аппаратов МРТ, КТ и УЗИ, планируется расширить производство циклотронов, ускорителей, а также их составляющих. 

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#медицина
#узи
#мрт
#кт
#производство
#россия
#медицинское оборудование
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Оренбургского министра Пахомова возмутило предложение повысить зарплату учителям
08 ноября 2023, 20:48

Фото: iStock/Drazen Zigic

Повышение зарплат учителям приведёт к тому, что в сферу будут приходить люди, руководствующиеся корыстными мотивами, а не желанием учить детей. Об этом заявил министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов в ходе встречи, посвящённой проблемам образовательной сферы региона.
На заседании учитель географии Нурлан Мунжасаров пожаловался, что за последние четыре его из его коллектива в Москву уехали пятеро учителей. Это, по мнению педагога, говорит о падении престижа профессии из-за низких зарплат в регионах. 

Также он отметил, что в Оренбурге учитель, имея надбавки и работая на две ставки, может рассчитывать максимум на 38 тысяч рублей в месяц. В то время как в Москве заработная плата учителей превышает 100 тысяч рублей. 

На это Пахомов ответил тем, что через повышение зарплаты повысить качество образования не получится. При улучшении финансового положения учителей, в сферу начнут приходить не из благих намерений, а исключительно из корыстных целей. Он добавил, что нельзя решать сложные вопросы простым путём. 

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#учителя
#школа
#зарплата
#образование
#минобрнауки
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Космонавт Кононенко передал привет юнкорам из Жуковского
08 ноября 2023, 19:50

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Юные корреспонденты детского телевидения «Взлет» подмосковного города Жуковский получили привет с Международной космической станции от космонавта, Героя России Олега Кононенко. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа Жуковский.
Отмечается, что космонавт ответил на вопрос юной журналистки из Подмосковья. Ребята поучаствовали в космической акции «5 вопросов космонавту». Согласно условиям, юнкоры должны были подготовить вопрос космонавту Олегу Кононенко.  

По итогам пять самых интересных вопросов отправили на МКС, и Олег Кононенко ответил на них.

Так, Ирина Левицкая спросила Героя России о том, тяжело ли космонавту улетать на такие большие расстояния от своих близких.

«Расстояние может быть и не такое больше, но улетаем действительно на большой срок. Конечно же, мы скучаем, наши родные скучают по нам, поэтому это тяжело», — ответил Олег Кононенко.

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#мкс
#журналисты
#космонавт
#жуковский
#дети
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Глава Истры Витушева провела совещание по итогам работы в Кострово и Онуфриевском
В Истре подвели итоги работы на территории Кострово-Онуфриевское
08 ноября 2023, 19:05

Фото: Telegram-канал главы г.о. Истра Татьяны Витушевой

В администрации городского округа Истра подвели итоги работы на территории Кострово-Онуфриевское, а также наметили планы предстоящего развития. Об этом в своём Telegram-канале сообщила глава округа Татьяна Витушева.
Отмечается, что в совещании приняли участие профильные заместители, руководители коммунальных и ресурсоснабжающих организаций. 

Так, в период с 2020 по 2023 годы на территории Кострово-Онуфриевское были отремонтированы 13,5 км дорог, установлены камеры видеонаблюдения по программе «безопасный регион» на подъездах восьми жилых домов, очищены семь прудов, благоустроены две дворовые территории в Кострово и многое другое.  

В ходе рабочего совещания были выстроены планы на предстоящий год. Среди них отмечается капитальный ремонт Костровской школы, оснащение дороги в Онуфриево пешеходными переходами и камерами видеонаблюдения, а также улучшение качества холодного водоснабжения жилых домов в Онуфриево. 

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#капитальный совещание
#истра
#татьяна витушева
#благоустройство
#итоги
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Во Власихе открыли памятник герою России протоиерею Михаилу Васильеву
08 ноября 2023, 18:24

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Во Власихе установили памятник-бюст герою России протоиерею Михаилу Васильеву. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
Отмечается, что памятник был установлен на Соборной площади рядом с Храмом Святой великомученицы Варвары и преподобного Ильи Муромца, где с 1998 года служил отец Михаил.

Указом президента России Владимира Путина протоиерею Михаилу Васильеву посмертно присвоено звание Героя России за выполнение пастырского долга в зоне проведения спецоперации, где 6 ноября 2022 года он был смертельно ранен.

В декабре 2022 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил вдове протоиерея Марии Премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело». 

«Отец Михаил был духовным наставником – как ракетчиков, так и десантников. Напутствовал наших ребят в зоне СВО на ратный подвиг. Он побывал во множестве горячих точек и понимал, насколько парням важна поддержка – и молитвой, и просто словом. (...) Сегодня во Власихе, где Михаил Васильев более 20 лет служил в храме, открыли памятник», – отметил Андрей Воробьёв. 

Вдова Васильева Мария, присутствовавшая на открытии памятника, выразила благодарность всем неравнодушным, кто помогает её семье. Она пожелала женщинам, которые ждут своих мужей, любить их и молиться за них.  

Памятник-бюст отцу Михаилу был выполнен знаменитым советским и российским скульптором, народным художником России Салаватом Щербаковым. 

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#андрей воробьёв
#подмосковье
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Психолог Вилков: Можно найти хобби во избежание зависимости от маркетплейсов
08 ноября 2023, 18:03

Фото: istockphoto.com/oatawa

Психотерапевт, психолог Алексей Вилков заявил, что во избежание зависимости от покупок на маркетплейсах нужно чаще общаться с друзьями, заниматься спортом, больше времени уделять работе, а также найти хобби.
«Причины появления этого вида зависимости могут быть разнообразными. На склонность к этому влияет высокий уровень тревожности, депрессивные переживания, эмоциональная нестабильность, потребность в новых эмоциях. Имеет значение и низкая самооценка, неуверенность в себе, дефицит общения. Человек ищет способы заполнить душевную пустоту и невольно прибегает к покупкам», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Вилков.

Если же зависимость уже есть, то, считает специалист, в первую очередь, стоит проанализировать своё эмоциональное состояние и выявить первопричину.

А врач-нарколог, психиатр и психотерапевт Василий Шуров заявил о зависмости от кофе у многих людей. По его словам, отказаться от напитка можно, заменив его чаем или отвары целебных трав.

«Можно и просто потерпеть. Ты станешь более ленивым, но это лучше, чем зависеть от чашки кофе. Я понимаю, что в некоторых офисах это уже ритуал. Но человек должен чётко оценить — это у него баловство или зависимость. Любая зависимость плоха, ведь ты уже себе не принадлежишь. Поэтому, когда осознание пришло, то просто бросаем. Если симптомы невыносимы, их можно корректировать препаратами, которые не требуют похода к врачу», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Шуров.

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#психолог
#врач
#кофе
#покупка
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Разработчиков «Сбера» вызвали в прокуратуру из-за сгенерированного нейросетью флага РФ
Греф: «Сбер» внёс ограничения в нейросеть Kandinsky из-за жалоб депутатов
08 ноября 2023, 17:49

Фото: РИА Новости/Макс Ветров

Сотрудников Сбербанка вызвали в прокуратуру из-за жалоб депутатов на работу нейросети Kandinsky. Об этом в ходе форума «Финополис» сообщил глава «Сбера» Герман Греф.
Отмечается, что депутатам не понравилось неточное изображение российского флага, которое создала нейросеть. По словам Грефа, программа добавила на флаг купола от Собора Василия Блаженного, что депутаты приняли за издевательство над национальным символом. 

Греф рассказал, что в прокуратуре, куда вызвали его, сотрудников «Сбера» и «Яндекс», прокурор принял решение отпустить присутствующих. После этого в нейросеть были внесены изменения, запрещающие ей генерировать государственные символы. 

Однако, по словам главы Сбербанка, из-за этого модель потеряла 12% в креативности и точности, что замедлит процесс развития нейросети. Но Греф отметил, что разработка подобных программ – непростая задача, поэтому разработчикам придётся наступить на «все грабли».

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#сбербанк
#флаг
#депутаты
#искусственный интеллект
#прокуратура
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