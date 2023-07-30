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Антарктида лишилась морского льда размером с Аргентину. Это стало неожиданностью для учёных.
CNN сообщает, что ежегодно антарктический морской лед сокращается до самого минимального уровня к концу февраля. В это время на континенте лето. Затем морской лед опять накапливается за зиму. Но в данный момент его уровень упал до беспрецедентно низких значений за 45 лет.
Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) выяснил, что площадь льда примерно на 1,6 млн квадратных км ниже прошлого зимнего рекорда, который был установлен в 2022 году.
Гляциолог из Университета Колорадо в Боулдере Тед Скамбос утверждает, что антарктическая система всегда была достаточно изменчивой, но нынешние вариации слишком экстремальны. По его мнению, на потерю морского льда оказывают влияние несколько факторов, в их числе сила западных ветров вокруг Антарктиды, связанные с увеличением загрязнения планеты и нагреванием.
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Национальный центр данных по снегу и льду (NSIDC) выяснил, что площадь льда примерно на 1,6 млн квадратных км ниже прошлого зимнего рекорда, который был установлен в 2022 году.
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Мария Фирсова