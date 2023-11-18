Антисемитизм Маска возмутил крупнейшие корпорации мира

Более двухсот граждан РФ и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом, двумя последовательно организованными колоннами отправились в Каир, сообщает пресс-служба МЧС России.

В составе первой колонны было 170 человек, а второй — ещё 46. Это самая большая группа наших соотечественников, эвакуированных из сектора Газа.Все эти люди пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» накануне — 17 ноября. Как подчеркнули в пресс-службе МЧС, в оперативном штабе ведомства «им окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечат питанием и ночлегом».