Антрополог Сударикова: В ближайшие 200 лет на Земле появятся суперкиборги

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В ближайшие пару веков на Земле появятся суперкиборги, у которых мозги будут настоящие, человеческие, а все остальное — искусственное. Об этом заявила антрополог, популяризатор науки Елена Сударикова.
В качестве примера антрополог привела то, что уже сейчас ухудшение зрения людям помогают исправит искусственные глазные хрусталики. Искусственные зубные импланты помогают качественно пережевывать пищу. Бионические протезы и гибкие металлопластиковые суставы почти полностью заменяют поврежденные конечности. Далее подобные технологии будут только развиваться и совершенствоваться и человек станет подобен кораблю Тесея, у которого заменили все мачты, палубу и борта. Вопрос, будет ли это все еще человек, лежит уже в гуманитарной области, отмечает Елена Сударикова. В целом же она считает развитие подобных технологий положительным фактором, так как они позволяют выживать людям с разными генотипами. А многообразие человечества позволит лучше справиться с грядущими кризисами.
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