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AP: Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек

08 октября 2023, 09:48
Фото: istockphoto/Eymen Uzunkok

Фото: istockphoto/Eymen Uzunkok

В субботу, 7 октября, в провинции Герат на западе Афганистана, где живут около 270 тысяч человек, произошло разрушительное землетрясение. Число его жертв на текущий момент уже превысило две тысячи человек.

По сообщению информационного агентства Associated Press, еще около девяти тысяч жителей провинции получили ранения. Сейсмологи уточнили, что магнитуда землетрясения составляла от 6,2 до 6,4 балла по шкале Рихтера. В удалении от эпицентра наблюдались более слабые толчки, расходящиеся веерообразно. Очаг землетрясения находился в 42 километрах от города Герат на глубине 10 километров.

Стихийное бедствие разрушило или повредило почти полторы тысячи домов, десятки тысяч людей остались без крыши над головой. В провинции Герат оказались полностью стертыми с лица земли десять деревень. Подсчет погибших и анализ разрушений продолжается.

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#землетрясения
#афганистан
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#дома
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Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме с номером телефона
08 октября 2023, 08:24

Фото: istockphoto/artoleshko

Мошенники стали использовать новую схему обмана россиян. Теперь они манипулируют тем, что граждане невнимательно читают документы при заключении договора на сотовую связь.
О подробностях действий мошенников рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Сначала абоненту поступает звонок якобы от оператора. Аферист утверждает, что у клиента истекает срок пользовательского соглашения, передает Он предлагает собеседнику продлить действие номера телефона, пролонгировав договор.

Далее он отправляет клиенту ссылку, пройдя по которой клиент должен применить код для «дистанционного продления срока действия договора». Таким образом, отвлекая гражданина мелкими деталями, мошенники получают доступ к его аккаунту на Госуслугах и данным банковской карты.

На самом деле, подчеркивает юрист, договор на использование сотовой связи заключается бессрочно и не нуждается ни в каком продлении. Он только может быть прекращен по желанию самого клиента.

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#клиент
#телефон
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Росавиация ограничила вылеты в Израиль «до особых распоряжений»
08 октября 2023, 00:19

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Росавиация ограничила вылеты из аэропортов России в аэропорты Израиля «до особых распоряжений».
Ограничения начнут действовать с 03:00 мск 8 октября и вводятся  «в связи с нестабильной военно-политической ситуацией в государстве Израиль», говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что утром 7 октября Палестина начала производить массированные ракетные удары по территории Израиля, а затем объявила еврейскому государству войну. По сообщениям израильской армии, за неполные сутки было выпущено свыше трёх тысяч боевых ракет.

В результате нападения боевиков палестинского движения ХАМАС на Израиль число погибших израильтян увеличилось до 250, ранения получили более 1,5 тыс. человек, об этом сообщил местный телеканал «13».

Действия Палестины поддержали Иран и Сирия. На сторону Израиля встали Евросоюз, США, Украина, Грузия, Египет и другие государства.

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8 октября: какой сегодня праздник, что было в этот день
08 октября 2023, 00:05

Фото: iStock/LanaSweet

В этот день отмечается сразу несколько праздников. Это идеальный день, чтобы улыбнуться друг другу и поздравить с профессиональным праздником командиров подводных и воздушных кораблей. Редакция «Радио 1» расскажет, какие еще памятные события пришлись на восьмое октября.

День командира надводного, подводного и воздушного корабля  


В этот день профессиональный праздник отмечают командиры экипажей. Учреждено торжество было в 2007 году. Дата праздника выбрана не случайно. Именно 8 октября 1827 года состоялось Нарвинское морское сражение. В боях сошлись эскадры России, Англии, Франции и турецко-египетский флот.

 

День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  


Этот праздник не имеет фиксированной даты, но ежегодно отмечается во второе воскресенье октября. С профессиональным торжеством стоит поздравлять фермеров, агрономов, садоводов, огородников. 

Всемирный день осьминога


День осьминога отмечается во многих странах мира. Праздник установлен для того, чтобы привлечь внимание общественности и природоохранных организаций к этому виду моллюсков. В этот день принято посещать океанариумы, морские парки и т.д.

День солнечных улыбок




Радостный праздник выпадает в ту пору, когда за окном устанавливается осенняя погода. Несмотря на то, что солнечных дней становится меньше, людей призывают улыбаться и дарить позитивные эмоции друг другу. 

Всемирный день воздушных змеев


Родиной воздушного змея является Китай. Именно там несколько тысячелетий назад появилось изобретение, которое популярно для людей разных возрастов в современности. Змеи изготавливались из бамбука и шелка и были разных форм, однако самой распространенной формой стал крылатый змей. 
 

Сергей Капустник  

 
В этот день на Руси было принято рубить капусту для закваски. К овощу испытывали особое почтение. Считалось, что капуста обладает целительными свойствами, поэтому к процессу закваски относились как к народному обычаю. Праздник Сергей Капустник ежегодно отмечается восьмого октября в честь  величайшего подвижника земли русской — Сергия Радонежского. 
 
Именины: Роман, Прохор, Максим, Евгений, Ефросинья, Герман 

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#флот
#эмоции
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Водитель военкора ВГТРК спас раненного ребёнка во время обстрела Донецка
07 октября 2023, 21:41

Фото: iStock/AgFang

Водитель военного корреспондента телеканала «Россия 24» Станислава Бернвальда спас ребёнка во время обстрела Донецка украинскими военными. Об этом в ходе встречи молодых военкоров в Госдуме рассказал сам журналист.
По его словам, водитель, во время обстрела украинскими военными территории Донецка, увидел ребёнка с разорванной ногой. Он быстро схватил его и повёз в травматологию. По дороге у автомобиля оторвался бампер и глушитель, приходилось ехать по встречной полосе, вокруг раздавались взрывы. В итоге, по расскажу Бернвальда, ребёнка удалось спасти.

Руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, услышав эту историю, связался с водителем и пообещал наградить его за спасение раненного ребёнка. Кроме того, в качестве компенсации за повреждение автомобиля, Слуцкий пообещал вручить герою новую машину. 

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#обстрел
#ребёнок
#помощь
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«Команда Путина» провела праздничные мероприятия в честь дня рождения президента
В Красногорске и Серпухове прошли мероприятия в честь дня рождения Путина
07 октября 2023, 17:43

Фото: пресс-служба «Народного фронта»

Представители «Команды Путина» из 27 регионов России провели различные мероприятия в честь дня рождения президента. Об этом «Радио 1 »сообщили в пресс-службе движения «Народный фронт».
С предложением провести праздничные мероприятия для горожан в честь дня рождения президента России выступили жители страны. Инициативу поддержал «Народный фронт», движение «Здоровое Отечество» и Всероссийская общественная молодёжная организация «Всероссийский студенческий корпус спасателей».

В городском округе Красногорск и в городе Серпухов Московской области представители «Команды Путина» отправили в зону СВО три 12-тонные фуры с грузом для военных. Российские солдаты получат 50 генераторов, две тысячи спальников и две тысячи пар резиновых сапог. Средства на покупку всего необходимо для участников СВО собрали неравнодушные россияне. В городах также прошли автопробеги и мастер-классы для ​жителей. 

В рамках празднования дня рождения главы государства, прошли спортивные мероприятия, автопробеги, мастер-классы и прочие активности, формат которых выбирали сами жители регионов. 

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#мероприятия
#россия
#день рождения
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Nya Dagbladet: Пятая часть финнов не может покупать еду и лекарства
07 октября 2023, 16:43

Фото: istockphoto/naumoid

Институт здравоохранения и благосостояния Финляндии провел исследование с целью выяснить потребности молодых людей в стране. Выяснилось, что около 20% молодых финнов не могут позволить себе приобретение самого необходимого, например, продуктов питания и лекарств.
Был проведен опрос, в котором приняли участие 28 тысяч респондентов. Выяснилось, что финансовая уязвимость чаще всего наблюдается у людей в возрасте от 18 до 39 лет, передает издание Nya Dagbladet. Многие участники исследования отмечали, что не всегда могут покупать себе еду, лекарства или оплачивать медицинское обслуживание.

По мнению аналитиков, такая ситуация вызвана тем, что рынок труда в настоящее время крайне нестабилен. Кроме того, у молодых финнов отсутствуют накопления, в отличие от людей пожилого возраста.

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#опрос
#накопления
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с 71-летием
07 октября 2023, 15:23

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Сегодня, 7 октября, свой 71-й день рождения отмечает президент России Владимир Путин. Главу государства поздравил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Церковный иерарх отметил вклад российского лидера в сохранение суверенитета страны. Глава Русской православной церкви (РПЦ) также поблагодарил Владимира Путина за деятельную и неустанную заботу о социально-экономическом развитии страны и благосостоянии ее граждан, говорится в поздравлении, опубликованном на сайте РПЦ.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что Путину пришлось встать у руля государственного управления Россией в переломный момент  ее исторического бытия. За годы, прошедшие под управлением нынешнего президента России произошли поистине эпохальные перемены, которые преобразили жизнь страны и людей, населяющих ее. 

Глава РПЦ также отметил высокий уровень церковно-государственных взаимоотношений и поблагодарил Владимира Путина за внимание к служению Церкви и поддержку различных инициатив по возрождению и созиданию общенациональных православных святынь.
#жизнь
#рпц
#страны
#патриарх кирилл
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НТИ: российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для управления БПЛА
07 октября 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Иван Родионов

Российские студенты разрабатывают алмазный гироскоп для навигации беспилотников, который в 10 раз чувствительнее тех, которые установлены сейчас в большинстве БПЛА. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ).
Студенты Томского государственного университета в рамках акселерационной программы федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» создали новейший, более точный гироскоп для БПЛА.

Отмечается, что алмазный гироскоп, в отличие от классического, более дешёвый, но при этом даёт более точные показатели, обладает высокой теплопроводностью и радиационной стойкостью.

Лидер проекта Ольга Лыга добавила, что такое устройство позволит вывести работу беспилотников в экстремальные условия, например, в среду с очень низкой или высокой температурой. По её словам, аппарат сможет работать даже в космическом пространстве.

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#беспилотник
#студенты
#разработки
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Российский союз туриндустрии обратился к россиянам, находящимся в Израиле
РСТ: рейсы российских авиакомпаний в Израиль выполняются с задержками
07 октября 2023, 14:22

Фото: iStock/andriano_cz

Информация о пострадавших в Израиле россиянах не поступала, а рейсы российских авиакомпаний выполняются с задержками. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Напомним, что в субботу, 7 октября, радикальное палестинское движение ХАМАС объявило войну Израилю. По территории государства наносятся массированные ракетные удары. Сообщается о сотнях пострадавших и десятках погибших. 

В РСТ призвали россиян, находящихся на территории Израиля, постоянно отслеживать информацию и выполнять требования местных властей. Также важно следить за данными Министерства экономического развития РФ и Министерства иностранных дел РФ. 

В союзе отметили, что рейсы российских авиакомпаний выполняются в Израиль с задержками. По данным табло аэропорта Бен-Гурион, вылеты российских самолётов проходят согласно расписанию, задержки наблюдаются только на прилёт.

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#израиль
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