AP: Число жертв землетрясения в Афганистане превысило две тысячи человек

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В субботу, 7 октября, в провинции Герат на западе Афганистана, где живут около 270 тысяч человек, произошло разрушительное землетрясение. Число его жертв на текущий момент уже превысило две тысячи человек.
Стихийное бедствие разрушило или повредило почти полторы тысячи домов, десятки тысяч людей остались без крыши над головой. В провинции Герат оказались полностью стертыми с лица земли десять деревень. Подсчет погибших и анализ разрушений продолжается.
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Александр Бойцов