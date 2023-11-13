AP: «Шаман», штурмовавший Капитолий, собирается баллотироваться в конгресс США

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Американец Джейкоб Ченсли, который штурмовал здание Капитолия в 2021 году, собирается баллотироваться в конгресс США. Об этом сообщает издание Associated Press.
Напомним, что 6 января 2021 года американец в костюме шамана пытался проникнуть в здание Капитолия в Вашингтоне. За это он получил срок отбывания в тюрьме в течение 41 месяца, штраф в размере двух тысяч долларов и был приговорён к трёхлетнему наблюдению после выхода из тюрьмы.
Агентство сообщает, что Ченсли подал заявление, в котором выразил своё желание баллотироваться в конгресс США как либертарианец на выборах в Аризоне в следующем году.
Уточняется, что нынешний член палаты от Аризоны, Дебби Леско, заявила, что не будет добиваться переизбрания на пост.
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Агентство сообщает, что Ченсли подал заявление, в котором выразил своё желание баллотироваться в конгресс США как либертарианец на выборах в Аризоне в следующем году.
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Анастасия Чинкова