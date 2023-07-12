AP: В Калифорнии спустя более чем полвека вышла на свободу одна из сообщниц Чарльза Мэнсона

Еще в 1971 году Лесли приговорили к смертной казни за соучастие в убийстве семейной пары Лено и Розмари Лабианка в августе 1969 года в Лос-Анджелесе. Тогда ей было всего 22 года, и она была самой юной из членов «Семьи» Мэнсона. Позже наказание изменили на пожизненное заключение по решению Верховного суда Калифорнии.



