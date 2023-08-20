Аппарат лунной миссии Индии «Чандраян-3» готовится к посадке на спутник Земли

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Посадочный модуль индийской лунной миссии «Чандраян-3» готовится к посадке. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) на своей странице в соцсети X.
Совершение посадки планируется на 23 августа в 15:15 мск.
В настоящее время проводится подготовка, аппарат будет ожидать рассвета на посадочной территории.
Напомним, что Индия ранее запускала уже два аппарата на Луну. Первый был запущен в 2009 году, и работал на орбите. Вторая миссия 2019 года предполагала посадку на поверхность Луны, но имела неудачный исход. При этом аппарат продолжает работать на орбите естественного спутника Земли.
Если миссия «Чандраян-3» будет иметь успех, Индия станет четвёртым государством, которое после СССР, США и КНР совершит посадку на поверхность Луны.
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В настоящее время проводится подготовка, аппарат будет ожидать рассвета на посадочной территории.
Напомним, что Индия ранее запускала уже два аппарата на Луну. Первый был запущен в 2009 году, и работал на орбите. Вторая миссия 2019 года предполагала посадку на поверхность Луны, но имела неудачный исход. При этом аппарат продолжает работать на орбите естественного спутника Земли.
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Анастасия Чинкова