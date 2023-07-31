Apple больше нельзя использовать в служебных целях сотрудникам Минтранс

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«Для служебного пользования технику Apple использовать запрещено», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
Ранее спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко посоветовала госслужащим не использовать iPhone в служебных целях для национальной безопасности.
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